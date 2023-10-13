Ленни Кравиц представил очень откровенный клип на новую песню, снятый украинкой (видео)

Песня TK421 войдет в 12-ый студийный альбом Ленни "Blue Electric Light", релиз которого запланирован на 15 марта 2024 года.

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59-летний рок-музыкант Ленни Кравиц взбудоражил мировой шоу-бизнес очнеь откровенным видеоклипом на песню TK421, режиссером которого стала украинка Таня Муиньо, уже хорошо известная западным звездам.

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Украинка Таня Муиньо сняла клип для Бритни Спирс и Элтона Джона (видео)

Видео получилось настолько горячим, что YouTube вынужден был поставить возрастное ограничение, поскольку на некоторых кадрах певец появляется полностью обнаженным, демонстрируя практически идеальное тело.

TK421 – трек, который войдет в 12 студийный альбом артиста "Blue Electric Light". Релиз пластинки запланирован на 15 марта 2024 года, и она станет первой за шесть лет. Последний диск Ленни выпустил в 2018-м.

Новый альбом будет состоять из 12 треков, которые сам музыкант называет "взрывные, романтические и вдохновляющие". Над диском Кравиц работал в тандеме с гитаристом Крэйгом Россом.

На своей странице Таня Муиньо поделилась кадрами клипа.

"С самого первого дня и по сей день каждый момент работы вместе с тобой @lennykravitz был особенным. Спасибо за путешествие!.. Большая любовь к моей украинской команде, всегда поддерживающей меня и делящейся с миром своим талантом, " – написала она.

Постановкой хореографии для Лени занималась киевлянка Марина Кущева, а оператором видео стал Никита Кузьменко.

Ленни Кравиц – не первая мировая звезда в резюме клипмейкера из Одессы. Таня Муиньо с 2019 года снимала музыкальные видео для Кэти Перри, Билли Айлиш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles, The Weeknd, Элтона Джона и Бритни Спирс. Более того, она получила премию MTV Video Music Awards.

Таня Муиньо и Ленни Кравиц Фото: Tanu Muiño/instagram

Ранее Фокус писал, что накануне премьеры клипа Ленни Кравиц поделился его тизером.