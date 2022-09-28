Украинка Таня Муиньо сняла клип для Бритни Спирс и Элтона Джона (видео)

Клип получился ярким и жизнеутверждающим, а танцоры в нем одеты в цвета украинского флага.

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Спустя месяц после того, как Элтон Джон и Бритни Спирс объединились, чтобы представить поп-коллаборацию "Hold Me Closer", во 27 сентября дуэт представил официальный клип на эту песню. Его автором стала 32-летняя украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая с огромным успехом с 2019 года сотрудничает с западными звездами.

Яркое и жизнеутверждающее видео снимали в Мексике на фоне красочного и яркого Мехико. Несколько человек эмоционально танцуют, причем они одеты, в том числе, и в желтый и голубой наряды, в цветах украинского флага. Самих исполнителей в клипе нет.

"Это был эмоциональный момент для меня, так как я росла с Бритни. Увидев "Slave For You", я решила, что хочу стать видеорежиссером. Элтон Джон — икона, на которой я и весь мир выросли, слушая. Переходя к этому видео, я знала, что у зрителей и фанатов будет много эмоциональных ожиданий. С этой ответственностью я должна была сделать что-то другое и неожиданное. Визуальные эффекты должны были быть другими. Танец должен был быть дальновидным, чтобы поднять брови и заставить Элтона и Бритни гордиться. Чтобы запечатлеть это волшебство, мы сняли все мои любимые архитектурные места в Мехико и пригласили хореографа Джейкоба Джонаса, который сегодня делает лучшую современную хореографию. Получить лучших танцоров, команду и доступ к некоторым из самых закрытых мест в мире было просто, поскольку все хотели работать с Элтоном Джоном и быть частью его наследия", – заявила Таня в интервью западным СМИ.

Сэр Элтон Джон уже поделился видео на своей странице в Instagram.

"Посмотрите потрясающее танцевальное видео на песню "Hold Me Closer", снятое в Мехико отмеченным наградами режиссером @tanumuino, прекрасно передающим неизмеримое чувство близости, которого так не хватает миру из-за суматохи и хаоса недавнего времени", – подписал он публикацию.

Что касается Тани, то в сторис она написала, что ее мечта сбылась, однако вместе с тем опубликовала сообщение из одесского паблика о взлете бомбардировщиков с территории Крыма и запуске беспилотников, намекая на вероятные обстрелы.

Фото: Скриншот

В дополнение к музыкальному видео было объявлено, что три коллекционных CD-сингла "Hold Me Closer" ограниченным тиражом теперь доступны для предварительного заказа и должны быть выпущены в ноябре. На каждом из трех уникальных дисков будут разные обложки: на одном – оригинальная, а на двух других – обложки, выбранные фанатами.

Ранее Таня Муиньо уже успела поработать с такими мировыми звездами как Кэти Пэрри, Билли Айлиш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles и The Weeknd. Она награждена премией MTV Video Music Awards 2021 года. Одесситка получила награду за провокационный клип MONTERO рэпера Lil Nas X, в котором он предстал сразу в нескольких ипостасях: Адама, Евы, падшего ангела и змея-искусителя.

В этом году из девяти сразу три клипа украинки претендовали на победу на MTV Video Music Awards 2022. Это видеоработы для Гарри Стайлза, Cardi B и The Weeknd.

В Украине Муиньо снимала клипы для MONATIK, группы "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA