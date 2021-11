Украинка Таня Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone (видео)

Таня Муиньо уже не впервые сотрудничает со звездами мировой величины, а ее работы собирают награды на престижных конкурсах.

31-летняя клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер Таня Муиньо празднует очередное достижение. Талантливая украинка сняла клип для канадского певца The Weeknd и рэпера Post Malone на песню One Right Now, который был представлен в Сети накануне, набрав за 11 часов после публикации более 1,5 млн просмотров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На своей странице в Instagram одесситка Муиньо поделилась кадрами из клипа.

"One Right Now. Прямо сейчас! Вы можете поверить? Я все еще нет! Большое спасибо всей команде — это было сложно и безумно, но МЫ справились!", – написала она, перечислив всех, кто работал над клипом.

[ + – ] Украинка до сих пор не может поверить, что сложная, но интересная работа завершена

В клипе Post Malone и The Weeknd выглядят как соперники, решившие убить друг друга. Каждая из двух суперзвезд проходит через череду убийств, прежде чем они наконец встречаются для битвы один на один, в результате чего они оба получают по пуле в голову друг от друга. В видео много крови и перестрелок, а также красивой музыки.

Песня по звучанию ближе к 80-м, которые в последнее время по душе The Weeknd, и повествует о неверности, и о том, что она – это улица с двусторонним движением.

One Right Now – это четвертый альбом Post Malone, который готовится к выходу. Он станет продолжением его трижды платинового релиза 2019 года Hollywood’s Bleeding.

[ + – ] Новая работа Тани Муиньо

Таня Муиньо прославилась своими работами как в Украине, так и на Западе. Она работала с такими звездами как Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Творчество украинки отмечено престижными премиями, последняя из которых – от MTV Europe Music Awards 2021, церемония награждения которой отгремела в Будапеште (Венгрия) 14 ноября. Видеоклип на песню MONTERO (Call Me By Your Name), режиссером которой была Муиньо вместе с Lil Nas X, стал лучшим.

Двумя месяцами раньше этот же клип победил на MTV Music Video Awards 2021 в Нью-Йорке, а Муиньо получила награду в номинации "Лучший режиссер".