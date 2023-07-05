Лили-Роуз Депп отпраздновала завершение "Идола", опубликовав закулисные кадры

Критики считают, что сериал "Идол" с дочерью Джонни Деппа и поп-звездой The Weeknd стал самым неудачным сериалом года.

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24-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп отпраздновала окончание сериал "Идол", опубликовав пикантные закулисные фотографии со съемок в своем Instagram-аккаунте.

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"Это завершение первого сезона @theidol, — подписала дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради серию снимков. — Спасибо всем за то, что смотрели, слушали, смеялись и плакали вместе с нами".

Юная звезда также поделилась, насколько благодарна всем, кто был причастен к созданию скандального проекта.

"Спасибо всем — актерам, съемочной группе и всем, кто вложил свои сердца в создание этого шоу, — сказала она, а также поблагодарила соавторов Сэма Левинсона и The Weeknd за "самое дикое и красивое путешествие в моей жизни". — И моя семья идолов… Я люблю вас, ребята, до скончания века. Идол навсегда".

На новых фотографиях со съемочной площадки "Идола" Лили-Роуз позирует во множестве откровенных нарядов с коллегами по фильму, включая The Weeknd, Троя Сивана, Рэйчел Сеннотт и певицу Blackpink Дженни Ким.

Несколько человек раскритиковали Лили-Роуз за то, что она празднует окончание шоу, несмотря на резкую реакцию, с которой оно столкнулось с момента премьеры в мае.

"Извини, Лили, но это шоу было не то", — написал один человек в разделе комментариев.

"Надеюсь, только один сезон. Вы с Дженни заслуживаете лучшего проекта. И что ж, может быть, The Weeknd следует придерживаться музыки", — отметил второй пользователь.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп высказалась об игре The Weeknd в сериале "Идол".