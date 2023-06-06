Лили-Роуз Депп высказалась об игре The Weeknd в скандальном сериале "Идол"

Большинство критики досталось именно музыканту, тем временем дочь Джонни Деппа хвалят за хорошую работу.

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24-летняя американо-французская актриса Лили-Роуз Депп высоко оценила The Weeknd после того, как премьера их нового сериала от HBO "Идол" была подвергнута критике. Об этом пишет Page Six.

"Я очень люблю Абеля", — сказала дочь Джонни Деппа о своем коллеге и исполнительном продюсере сериала, чье настоящее имя — Абель Тесфайе.

"Он смог влиться в эту роль таким образом, что это действительно затруднительно для кого-либо".

Лили-Роуз Депп

В сериале Лили-Роуз Депп играет поп-звезду по имени Джоселин, которая пытается адаптироваться после психического расстройства. Она связывается с Тедросом (The Weekend), владельцем клуба и лидером современного культа, похожего на Nxivm.

Кадр из сериала "Идол" Фото: Скриншот

В то время как игра Депп была встречена похвалой, и один зритель назвал ее "страшно красивой", 33-летний The Weeknd принял на себя волну хейта.

"Они явно считают, что это круто, но это не так! Это скучно! Лили-Роуз Депп интересна, и очень жаль, что ей не дали лучшего материала", — пишут хейтеры в Сети.

Кадр из сериала "Идол" Фото: HBO

"Ой, "Идол" очень плохой, я не могу поверить, что это чудовище заменяет "Наследников", — написал другой пользователь.

Напомним, кем был вдохновленный образ Лили-Роуз Депп в сериале "Идол".

Также Фокус писал о первых отзывах на скандальный сериал с дочерью Джонни Деппа.