Лили-Роуз Депп рассказала, кем вдохновлен ее образ в новом сериале "Идол"

Героиню, которую играет Лили-Роуз Депп, часто сравнивают с Бритни Спирс.

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В США 4 июня состоится премьера нового сериала HBO "Идол" (The Idol) с The Weeknd и Лили-Роуз Депп в главных ролях. 23-летняя американская актриса и модель рассказала о своей героине на ExtraTV.

Когда Лили-Роуз Депп спросили, похожа ли ее героиня на поп-звезду Бритни Спирс, она категорически отказалась.

"Это не основано ни на ком конкретно, — начала она. — Мы не пытаемся рассказать чью-то историю, но определенно создаем свою собственную. Было много разных людей, которые меня вдохновили на эту роль. Некоторые из них были поп-звездами, некоторые — нет".

Однако затем она добавила, что ее вдохновили Шэрон Стоун и Джин Тирни.

"Я хотела, чтобы Джослин одновременно чувствовала себя современной поп-королевой сегодняшнего дня, а также кем-то, кто существовал в ее собственном мире и в ее собственное время. Меня очень вдохновляли такие актрисы, как Джин Тирни и Шэрон Стоун, и подобные женщины, которых я нахожу действительно вдохновляющими".

Напомним, новый сериал HBO от The Weeknd и Сэма Левинсона дебютировал в Каннах 2023. Телесериалы редко презентуют на кинофестивалях, так что он сразу привлек внимание. Зрителям показали две первых серии в Большом театре Люмьер.

Это история о "восходящем поп-идоле" по имени Джоселин (Депп), которая вступает в "сложные отношения" с "гуру самопомощи и лидером современного культа", а также менеджером ночного клуба по имени Теодрос (The Weeknd).

В сети появилась первая реакция и рецензии на сериал. Критики заявили, что в первых сериях слишком много необоснованной наготы и "графических" сцен секса.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун выступила в защиту скандального сериала "Идол".