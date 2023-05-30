Шэрон Стоун выступила в защиту скандального сериала "Идол"

Первые серии проекта НВО были показаны на Каннском кинофестивале и критики были им разочарованы.

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Звезда "Основного инстинкта" похвалила Лили-Роуз Депп и The Weeknd после того, как новый скандальный сериал раскритиковали после премьеры на Каннском кинофестивале. Шэрон Стоун выступила в защиту актеров, пишет Page Six.

Шэрон Стоун написала в сториз, что посмотрела первые эпизоды, и отметила, что Лили-Роуз и Абель Тесфайе (The Weeknd) в сериале выглядели "очень уверенно". И похвалила работу режиссера Сэма Левинсона, который ранее снял "Эйфорию" за то, что он обратился "к корню кризиса в сфере развлечений: что важнее — гениальность или душевная боль?".

Ранее Лили-Роуз Депп, которая исполнила роль поп-звезды Джоселин в "Идоле", рассказывала, что, создавая своего персонажа, вдохновлялась не реальными людьми, а вымышленными персонажами. И героиней Шэрон Стоун из "Основного инстинкта" в том числе.

"На самом деле мы черпали вдохновение из множества других источников. Мы много думали о Шэрон Стоун в "Основном инстинкте", а также о Джин Тирни и Лорен Бэколл… обо всех этих женщинах, которые очень вдохновили меня на эту роль", — заявила Лили-Роуз, чьи ранние киноработы не были высоко оценены кинокритиками.

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в "Основном инстинкте" Фото: Getty Images

Сериал "Идол" критикам не понравился из-за обилия сцен секса и обнаженной натуры. Они отмечали, что хоть и ждали, что вся эта откровенность к чему-то приведет, но в итоге поняли, что она просто была, и за ней ничего не следовало.

Но, в то же время критики отмечали, что когда "Идол" не пытается так сильно шокировать, то в нем даже можно рассмотреть смысл и сюжет.

Сама Лили-Роуз Депп говорила, что стиль ее героини показывает, что "она все время пытается что-то сказать или выразить себя. Я думаю, что обнаженное тело связано с эмоциональной наготой", — отмечала Депп.

Лили-Роуз Депп в сериале "Идол" Фото: Скриншот

Несмотря на то, что после премьеры в Каннах Левинсону и The Weeknd аплодировали в течение пяти минут, критики поставили проекту крайне низкие оценки: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг сериала после премьеры составлял всего 9% (позже он вырос до 27%) — это самый низкий рейтинг в истории HBO.

Трейлер сериала "Идол"

Напомним, по сюжету, в сериале "Идол" рассказывается история Теодроса, духовного лидера культа и по совместительству владельца ночного клуба (The Weeknd), который начинает отношения с певицей Джоселин (Лили-Роуз Депп), чтобы сделать ее настоящей звездой.

Официально, премьера сериала "Идол" от НВО состоится 4 июня 2023 года.