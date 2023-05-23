Новый сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп раскритиковали за обилие обнаженных сцен и секса

Сериал НВО с Лили-Роуз Депп стал сенсацией кинофестиваля в Каннах, но критики остались не в восторге.

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В Сети уже появилась первая реакция и рецензии на новый сериал "Идол" (The Idol) с The Weeknd с Лили-Роуз Депп в главных ролях. Критики заявили, что первых в сериях, который показали на Каннском кинофестивале 2023 слишком много необоснованной наготы и "графических" сцен секса. Об этом пишет Daily Mail.

Новый сериал HBO от The Weeknd и Сэма Левинсона дебютировал в Каннах 2023. Премьера состоится 4 июня на канале HBO.

Лили-Роуз Депп, The Weeknd на премьере "Идола" в Каннах

Телесериалы редко презентуют на кинофестивалях, так что он сразу привлек внимание. Зрителям показали две первых серии в Большом театре Люмьер.

Это история о "восходящем поп-идоле" по имени Джоселин (Депп), которая вступает в "сложные отношения" с "гуру самопомощи и лидером современного культа", а также менеджером ночного клуба по имени Теодрос (The Weeknd).

Шоу описывалось, как "более старая, еще более стилизованная версия второго сезона сериала "Эйфория", еще одного проекта Левинсона для НВО.

В одной из рецензий от The Hollywood Reporter говорится, что некоторые сцены противоречивы, а большинство из них сбивает с толку.

Также отмечается, что персонаж Лили-Роуз Депп постоянно появляется в кадре без одежды.

"Вы начинаете задаваться вопросом, ведет ли это к чему-то, и ко второму эпизоду кажется вероятным, что, вероятно, нет", — говорится в рецензии.

Трейлер сериала "Идол"

Многим показалось, что история Джослин напоминает историю реальной звезды – Бритни Спирс. Которая, по слухам, должна была сниматься, но неясно, случилось ли это на самом деле. Или зрителей все-таки ждет камео певицы.

В рецензии Variety, написанном Мэттом Доннелли и Заком Шарфом, отмечается, что первая пара эпизодов шоу затрагивает сомнительные темы секса, но показы были встречены в Каннах.

"Это сатира на насыщенный сенсациями мир современной поп-культуры, где хорошее — это плохо, а плохое — это минимум", — отмечается в рецензии.

В обзоре Los Angeles Times, написанном Мэри Макнамара, отмечается, что сериал имеет "такую же склонность к графическому сексу, милой одежде и саморазрушению, что и "Эйфория".

В одном обзоре говорится, что сериал "показывает проблески потенциала, когда перестает так сильно пытаться шокировать".

Впрочем, критикам понравилась игра Лили-Роуз Депп, которая до сериала уже снялась в нескольких фильмах, которые были раскритикованы.

Напомним, ранее сериал "Идол" описывали, как "порно с пытками" и бывшие члены съемочной группы отмечали, что сценарий переписывался много раз, пока не стал совсем запутанным.

А на премьеру "Идола" пришла бывшая девушка Канье Уэста. Джулия Фокс продемонстрировала два впечатляющих образа из целлофана.