Джулия Фокус показала два платья из целлофана на премьере скандального сериала "Идол" в Каннах

На красной дорожке Каннского кинофестиваля бывшая девушка Канье Уэста появилась в прозрачном платье, а на вечеринке после премьеры примерила комбинезон.

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На Каннском кинофестивале 2023 прошла премьера нового сериала НВО "Идол", который получил статус скандального еще до премьеры. На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Лили-Роуз Депп и The Weeknd. А гостями премьеры стали Стелла Максвелл и Джулия Фокс. Бывшая девушка Канье Уэста не изменила себе и пришла в очень экстравагантных нарядах. Об этом пишет Daily Mail.

На премьере показали только первые серии вне конкурса.

23-летняя Лили-Роуз выглядела очаровательно в облегающем черном мини-платье с открытыми плечами, когда она позировала для фотографий вместе с одетым в смокинг The Weeknd на ежегодной церемонии.

Лили-Роуз Депп и The Weeknd на Каннском кинофестивале

Модель и актриса, сыгравшая в новом сериале вымышленную поп-звезду Джослин, дополнила образ черными прозрачными колготками и подходящими туфлями на шпильках, а единственным ярким аксессуаром оказались ее серьги и брошь в виде цветка.

Модель Стелла Максвелл привлекла всеобщее внимание в эффектном черном металлическом платье с несколькими вырезами, скрепленными английскими булавками.

Тем временем Джулия произвела огромное впечатление на усыпанной звездами красной ковровой дорожке, выбрав уникальную палитру макияжа, включающую бледно-белое лицо, яркую черную помаду и аккуратную подводку для глаз.

Джулия Фокс на Каннском кинофестивале

Для выхода она выбрала целлофановое и совершенно прозрачное платье от Nicolas Jebran и дополнила образ прозрачными босоножками на платформе.

А на вечеринке после премьеры Джулия сменила наряд, появившись в комбинезоне от того же бренда, декорированного помпонами. Целлофан, из которого пошит наряд, не скрывал практически ничего.

Джулия Фокс в прозрачном комбинезоне Фото: Getty Images

Сериал "Идол", полностью снятый создателем нашумевшей "Эйфории" Сэмом Левинсоном ранее критиковали за излишнюю откровенность. Бывшие члены съемочной группы даже называли его "порно с пытками".

Актриса и известный режиссер Эми Сеймец сняла почти весь сериал, прежде чем покинуть проект. The Weekend, который является соавтором и исполнительным продюсером, как сообщается, был недоволен тем, что получилось, и критиковал его за "слишком женский взгляд". К тому же он хотел, чтобы шоу больше сфокусировалось на его персонаже, а не Лили-Роуз Депп.

Затем Левинсон занял пост режиссера, но вместо того, чтобы закончить шоу и сделать несколько пересъемок, он переснял весь сериал.

Лили-Роуз Депп в свою очередь защищала Левинсона и говорила, что он лучший режиссер, с которым она когда-либо работала.