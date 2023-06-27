Мадонна заработала четыре миллиона долларов с поместья The Weeknd

В 2021 году артистка приобрела элитное жилье за 19,3 миллионов долларов.

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64-летняя американская певица Мадонна заработала почти четыре миллиона долларов на сотрудничестве с The Weeknd. Об этом пишет TMZ.

Эпатажная артистка продала особняк в Хидден-Хиллз, штат Калифорния, который она приобрела в 2021 году у 33-летнего канадского певца, за 23 миллиона долларов, примерно на 3,7 млн долларов больше, чем 19,3 млн долларов, которые она заплатила за жилье за два года до этого.

Мадонна выставила на продажу роскошную недвижимость за 26 млн долларов, прежде чем снизить цену до 23,5 млн долларов.

Во время переговоров с потенциальным покупателем — корейским криптомиллиардером Ким Хьон Нйоном — Мадонна сняла еще полмиллиона долларов от своей цены, достигнув цены продажи в 23 миллиона долларов, с которой согласились обе стороны.

Бывшее поместье Мадонны

Имение в роскошном районе, который расположен на север от Калабасаса и к западу от долины Сан-Фернандо, занимает более 12 500 квадратных футов (около 3800 квадратных метров — ред.).

В доме девять спален и 11 ванных комнат, а также такие удобства, как бассейн с морской водой, кинотеатр, винный погреб, библиотека и музыкальная комната для отдыха.

Мадонна Фото: Instagram madonna

The Weeknd недавно работал с Мадонной над песней Popular, которая звучит в его новом сериале от HBO "Идол".

Напомним, почему дочь Мадонны считает себя проклятой.

Также Фокус писал о реакции The Weeknd на критику сериала "Идол".