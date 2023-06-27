Мадонна заробила чотири мільйони доларів з маєтку The Weeknd

У 2021 році артистка придбала елітне житло за 19,3 мільйонів доларів.

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64-річна американська співачка Мадонна заробила майже чотири мільйони доларів на співпраці із The Weeknd. Про це пише TMZ.

Епатажна артистка продала особняк у Гідден-Гіллз, штат Каліфорнія, який вона придбала у 2021 році у 33-річного канадського співака, за 23 мільйони доларів, приблизно на 3,7 млн доларів більше, ніж 19,3 млн доларів, які вона заплатила за житло за два роки до цього.

Мадонна виставила на продаж розкішну нерухомість за 26 млн доларів, перш ніж знизити ціну до 23,5 млн доларів.

Під час переговорів із потенційним покупцем – корейським криптомільярдером Кім Хьон Нйоном – Мадонна зняла ще пів мільйона доларів від своєї ціни, досягнувши ціни продажу в 23 мільйони доларів, з якою погодилися обидві сторони.

Колишній маєток Мадонни

Маєток у розкішному районі, який розташований на північ від Калабасаса та на захід від долини Сан-Фернандо, займає понад 12 500 квадратних футів (близько 3800 метрів квадратних — ред.).

У будинку дев'ять спалень і 11 ванних кімнат, а також такі зручності, як басейн із морською водою, кінотеатр, винний льох, бібліотека та музична кімната для відпочинку.

Мадонна Фото: Instagram madonna

The Weeknd нещодавно працював з Мадонною над піснею Popular, яка звучить у його новому серіалі від HBO "Ідол".

Нагадаємо, чому дочка Мадонни вважає себе проклятою.

Також Фокус писав про реакцію The Weeknd на критику серіалу "Ідол".