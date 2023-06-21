The Weeknd заявив, що не гнівається на критиків серіалу "Ідол" і його самого

Співака критикують за відсутність акторських навичок і відвертість сексуальних сцен в "Ідолі", який він продюсував.

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The Weeknd не звертає уваги на критику та заявляє, що він із Семом Левінсоном і Лілі-Роуз Депп зробили "саме те, що хотіли". Про це він розповів в інтерв'ю Variety.

The Weekend, справжнє ім'я якого Абель (або Ейбел) Тесфає, хоче, щоб його шанувальники знали, що він зовсім не сердиться на негативні відгуки, які отримав його новий серіал HBO "Ідол".

Трейлер нової серії "Ідола"

Крім того, він саме на таку реакцію і чекав. Зараз на сайті Rotten Tomatoes проєкт має вражаючий 16-відсотковий рейтинг. А серіал отримав купу негативних відгуків у соцмережах.

Більшість критики була спрямована на акторські прийоми The Weeknd, які один критик Variety назвав "такими, що не існують". Водночас інші критики та глядачі скаржилися, що шоу є "женоненависницьким" і еквівалентний до "порно з тортурами".

24-річна Депп грає попзірку Джоселін, а 33-річний The Weeknd грає похмурого власника нічного клубу Тедроса, який бере під контроль її кар'єру.

The Weeknd і Лілі-Роуз Депп у серіалі "Ідол" Фото: HBO

"У цьому шоу ми граємо з жанрами, ми робимо саме те, що хотіли. І в цьому немає нічого дивного. Я радий, що всі додивляться решту шоу", — заявив співак.

Співак і автор пісень пояснив у минулих інтерв'ю, що негативні почуття, які його персонаж викликає в багатьох глядачів, цілком навмисні.

За словами суперзірки, він і режисер Сем Левінсон, який раніше стикався зі скаргами на те, що він створив "токсичне робоче місце" у своєму іншому популярному серіалі HBO "Ейфорія", продюсують шоу саме так, як вони хочуть.

Тесфає уточнив, що джерелами натхнення для нього були Браян Де Пальма та Пол Верховен.

Він додав, що сподівається, що "Ідол" дасть глядачам інший погляд на славу та життя суперзірок.

"Це майже повчально, що це те, що приходить із неймовірною популярністю. Ви оточені людьми, в чиїх справжніх намірах ви не впевнені, навіть якщо вам здається, що вони хороші. Просто ніколи нічого не знаєш. Але, звісно, мені дуже пощастило, що мене оточують люди, яких я знаю майже все своє життя", — зазначив виконавець.

"Ідол" виходить в ефір у неділю на каналі HBO о 21:00. На другий сезон проєкт не продовжили.

Раніше Джонні Депп повідомив, що подивився серіал "Ідол" і пишається своєю дочкою. Прем'єра проєкту відбулася цього року на кінофестивалі Канн, де Депп представляв свій новий фільм "Жанна дю Баррі".