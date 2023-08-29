Селена Гомес відповіла на чутки, що її нова пісня присвячена The Weeknd (фото)

Зіркова пара зустрічалася 10 місяців у 2017 році.

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31-річна американська співачка Селена Гомес відповіла на припущення фанатів, що її нова пісня присвячена The Weeknd.

Після того, як артистка випустила трек "Single Soon", шанувальники почали теоретизувати, хто з колишніх бойфрендів міг надихнути її на текст.

Однак Гомес спростувала припущення, що трек про розставання стосується її екскоханого The Weeknd.

Селена Гомес та The Weeknd у 2017 році

"Більшої брехні бути не може", — прокоментувала вона публікацію в Instagram, у якій говорилося, що актор "Ідола" став її музою.

Протягом усієї пісні 31-річна зірка сцени співає про розрив стосунків — і особливо згадує "вихідні".

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Селена Гомес відповіла на припущення фанатів Фото: Скриншот

"Я повинна зробити це по телефону? / Чи варто мені залишити маленьку записку в кишені його пальта? (Так) / Можливо, я просто зникну / Я не хочу бачити жодної сльози / І вихідні вже майже тут", – співає Селена.

Гомес і The Weeknd, справжнє ім'я якого Абель Тесфає, зустрічалися 10 місяців у 2017 році.

Нова пісня Селени Гомес

Під час їхнього розриву джерело розповіло, що співак зосередився на кар’єрі, а не на побаченнях.

Нагадаємо, як Селена Гомес відсвяткувала 31-річчя.

Також Фокус писав про запальний кліп на нову пісню Селени Гомес про розставання.