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Стиль життя

Селена Гомес представила запальний кліп на нову пісню (відео)

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Фото: Скриншот | Селена Гомес

Артистка залишила натяк на епізод із серіалу "Секс і місто".

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31-річна американська співачка Селена Гомес представила запальний кліп на нову пісню "Single Soon" у YouTube.

У п’ятницю, 25 серпня 2023, артистка презентувала новий трек разом із яскравою відеороботою, у якій Селена продемонструвала результати свого схуднення, позуючи в боді з рожевими блискітками та підвісці з буквою "S".

У пісні Гомес з іронією розповідає про свою самотність. Також у відео є натяк на культовий серіал "Секс і місто". В одному з епізодів співачка пише прощальну записку: таку ж залишив екранний бойфренд Керрі Бредшоу (письменник Джек Бергер).

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Нова пісня Селени Гомес

Нова робота Селени вже зібрала низку похвальних коментарів.

"Це вже знаково", — прокоментував пісню артистки офіційний акаунт соцмережі Instagram.

Нова пісня Селени Гомес

Перед цим Селена випустила трек "My Mind and Me" у листопаді 2022 року. Також знаменитість активно була залучена в зйомки третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі".

Нагадаємо, Селена Гомес влаштувала вечірку у стилі Барбі.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр для зустрічі осені 2023 від Селени Гомес.