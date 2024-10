Фанати Ліама Пейна помітили "розбиваюче серце" послання у передсмертній пісні зірки

На думку фанатів британського співака, у рядках його останнього альбому він розповідає про те, як це бути зломленою людиною.

Related video

В останній пісні британського співака Ліама Пейна, яку він випустив перед смертю, фанати помітили натяки на "несамовиту боротьбу" за допомогою музики. Про це пише Mirror.

У березні Ліам Пейн випустив свій сольний альбом Teardrops, про що він повідомив в Instagram.

пост Ліама Пейна Фото: Скриншот

"Ця пісня народилася з багатьох сліз, не всіх моїх. Сподіваюся, вона сподобається вам так само, як і мені, хоча небагато з вас можуть її зрозуміти", — йдеться у підписі до релізу пісні.

Після того, як його шанувальники дізнались про смерть Пейна, вони почали писати в соціальних мережах, що співак намагався розповісти про свою боротьбу за допомогою музики.

"Нещодавня пісня Ліама Пейна "Teardrops are falling, Down your face again, cause I don't know how to love you when!" ("Краплі сліз падають, по твоєму обличчю знову, тому що я не знаю, як любити тебе коли! Я теж розбитий" вразила особливо сильно. Серце розривається від думки, що йому був лише 31 рік!", — написав один з фанів.

Інший шанувальник зазначив: "Остання пісня, яку випустив Ліам Пейн. Співає про те, як бути зломленою людиною. Сьогодні на моє обличчя точно впали сльози…ʼ

Смерть Ліама Пейна

Колишня зірка One Direction Ліам Пейн помер після падіння з балкона третього поверху готелю Буенос-Айреса в Аргентині. Йому був лише 31 рік.

Служби екстреної допомоги були викликані на місце події близько 17:00 16 жовтня після повідомлення про "агресивного чоловіка, який, можливо, перебував під впливом наркотиків і алкоголю".

Коли медики прибули на місце, їм повідомили, що у внутрішньому дворі готелю чути гучний звук. Згодом вони виявили там тіло.

Нагадаємо, наприкінці вересня померла акторка Меггі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон". Дамі Меггі Сміт було 89 років. Її кар'єра в кіно і театрі почалася в 1950-х роках минулого століття.