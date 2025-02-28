50-річну фанатку викликали на допит після поцілунку зі співаком із K-pop гурту BTS

На зустрічі було дозволено тільки обійматися, але фанатка з Японії поцілувала Чина без його згоди.

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Південнокорейська поліція заявила, що викликає на допит японку за підозрою в поцілунку з Чіном, учасником супергрупи K-pop BTS. Дівчина поцілувала співака без його згоди. Про це пише CNN.

Після цього поцілунку фанатку звинуватили в сексуальних домаганнях

Інцидент стався ще торік під час заходу з безкоштовних обіймів.

У поліції заявили, що викликали фанатку з Японії на допит за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Поліцейський відділок відмовився розкрити її особу, пославшись на конфіденційність.

У поліції заявили, що почали розслідування після отримання онлайн-скарги, і відмовилися надати додаткові подробиці, оскільки розслідування ще не завершено.

За повідомленнями ЗМІ, південнокорейська поліція змогла підтвердити особу жінки за допомогою японської поліції. У повідомленнях йшлося про те, що жінка, якій близько 50 років, відмовляється з'явитися на допит.

Наступного дня після закінчення обов'язкової 18-місячної військової служби в червні 2024 року Чін (або Джин), справжнє ім'я якого Кім Сокчін, відсвяткував своє звільнення і 11-річчя групи, запропонувавши безкоштовні обійми своїм шанувальникам на заході в Сеулі.

Під час заходу, на якому, як повідомляється, були присутні 1000 осіб, жінка раптово поцілувала Чина в щоку. Відеозапис, який став вірусним, показав, що співак був збентежений.

Жінка після написала у своєму блозі: "Мої губи торкнулися його шиї. Його шкіра була такою м'якою".

Гурт BTS було створено 2013 року, він має легіон прихильників по всьому світу, які називають себе "армією". Чіну 32 роки, він найстарший учасник групи.

Група BTS Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як стають зірками K-pop. Щоб потрапити в групу, дівчатам і хлопцям доводиться сидіти на виснажливих дієтах і займатися співом і танцями годинами. Але і це не гарантує успіх.