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Стиль жизни

50-летнюю фанатку вызвали на допрос после поцелуя с певцом из K-pop группы BTS

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Фото: SBS | Чин отслужил в армии и устроил мероприятие по бесплатным объятиям для фанатов

На встрече было позволено только обниматься, но фанатка из Японии поцеловала Чина без его согласия.

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Южнокорейская полиция заявила, что вызывает на допрос японку по подозрению в поцелуе с Чином, участником супергруппы K-pop BTS. Девушка поцеловала певца без его согласия. Об этом пишет CNN.

После этого поцелуя фанатку обвинили в сексуальных домогательствах

Инцидент произошел еще в прошлом году во время мероприятия по бесплатным объятиям.

В полиции заявили, что вызвали фанатку из Японии на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах. Полицейский участок отказался раскрыть ее личность, сославшись на конфиденциальность.

В полиции заявили, что начали расследование после получения онлайн-жалобы, и отказались предоставить дополнительные подробности, поскольку расследование еще не завершено.

По сообщениям СМИ, южнокорейская полиция смогла подтвердить личность женщины с помощью японской полиции. В сообщениях говорилось, что женщина, которой около 50 лет, отказывается явиться на допрос.

На следующий день после окончания обязательной 18-месячной военной службы в июне 2024 года Чин (или Джин), настоящее имя которого Ким Сокчин, отпраздновал свое увольнение и 11-летие группы, предложив бесплатные объятия своим поклонникам на мероприятии в Сеуле.

Во время мероприятия, на котором, как сообщается, присутствовало 1000 человек, женщина внезапно поцеловала Чина в щеку. Видеозапись, которая стала вирусной, показала, что певец был смущен.

Женщина после написала в своем блоге: "Мои губы коснулись его шеи. Его кожа была такой мягкой".

Группа BTS была создана в 2013 году и имеет легион поклонников по всему миру, которые называют себя "армией". Чину 32 года, он самый старший участник группы.

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Группа BTS
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, как становятся звездами K-pop. Чтобы попасть в группу, девушкам и парням приходится сидеть на изнурительных диетах и заниматься пением и танцами часами. Но и это не гарантирует успех.