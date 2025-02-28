50-летнюю фанатку вызвали на допрос после поцелуя с певцом из K-pop группы BTS
На встрече было позволено только обниматься, но фанатка из Японии поцеловала Чина без его согласия.
Южнокорейская полиция заявила, что вызывает на допрос японку по подозрению в поцелуе с Чином, участником супергруппы K-pop BTS. Девушка поцеловала певца без его согласия. Об этом пишет CNN.
Инцидент произошел еще в прошлом году во время мероприятия по бесплатным объятиям.
В полиции заявили, что вызвали фанатку из Японии на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах. Полицейский участок отказался раскрыть ее личность, сославшись на конфиденциальность.
В полиции заявили, что начали расследование после получения онлайн-жалобы, и отказались предоставить дополнительные подробности, поскольку расследование еще не завершено.
По сообщениям СМИ, южнокорейская полиция смогла подтвердить личность женщины с помощью японской полиции. В сообщениях говорилось, что женщина, которой около 50 лет, отказывается явиться на допрос.
На следующий день после окончания обязательной 18-месячной военной службы в июне 2024 года Чин (или Джин), настоящее имя которого Ким Сокчин, отпраздновал свое увольнение и 11-летие группы, предложив бесплатные объятия своим поклонникам на мероприятии в Сеуле.
Во время мероприятия, на котором, как сообщается, присутствовало 1000 человек, женщина внезапно поцеловала Чина в щеку. Видеозапись, которая стала вирусной, показала, что певец был смущен.
Женщина после написала в своем блоге: "Мои губы коснулись его шеи. Его кожа была такой мягкой".
Группа BTS была создана в 2013 году и имеет легион поклонников по всему миру, которые называют себя "армией". Чину 32 года, он самый старший участник группы.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как становятся звездами K-pop. Чтобы попасть в группу, девушкам и парням приходится сидеть на изнурительных диетах и заниматься пением и танцами часами. Но и это не гарантирует успех.