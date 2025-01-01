Південнокорейські фанати засипали свого кумира траурними вінками: у чому причина

Учасник групи ENHYPEN Чонвон зустрічається з учасницею іншої популярної K-pop групи. І його шанувальники розлютилися.

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Божевільні фанати K-pop надсилають похоронні вінки через чутки про те, що учасник групи ENHYPEN Чонвон зустрічається з іншим айдолом. Фанати K-pop відправили траурні вінки в штаб-квартиру Hybe Corporation. Як би дико це не звучало, але це звичайна практика в Південній Кореї, де знаменитостям навіть доводиться вибачатися перед своїми шанувальниками, коли вони починають з кимось зустрічатися. Про це пише Daily Mail.

Виступ гурту ENHYPEN

Віддані "фанати" K-pop знову відправили зловісні траурні вінки звукозаписній компанії в Південній Кореї — цього разу на знак жалоби через чутки про холостяцький статус популярного айдола.

Чонвон, учасник південнокорейського чоловічого гурту ENHYPEN, опинився в центрі бурі в соціальних мережах після того, як з'явилися чутки про те, що він перебуває у стосунках з учасницею гурту AESPA Вінтер.

Чонвон із групи ENHYPEN Фото: Соцмережi

На фотографіях, опублікованих в Інтернеті, видно хитромудрі вінки з білих квітів — подібні до тих, що можна побачити на похоронах, — розміщені біля штаб-квартири корпорації Hybe в Південній Кореї.

Нотатки на квіткових композиціях, мабуть, критикують Чонвона за "брехливість" і "зраду фанатів" у зв'язку з чутками про його стосунки з 24-річною Вінтер.

Вінтер з AESPA Фото: Соцмережi

Чонвон спростував чутки, але це не завадило його фанатам оплакувати "смерть" холостяцького життя зірки K-pop біля штаб-квартири їхньої звукозаписної компанії.

Поруч з одним із траурних вінків навіть був банер із загрозливим написом: "Чонвон, цікаво, як ти плануєш справлятися з цим надалі".

На іншому було написано: "Зараз брехня є частиною індустрії розваг?"

Траурні вінки, надіслані Чонвону

Ця дивна тенденція відправляти похоронні вінки учасникам K-pop гуртів не нова: торік один із колишніх учасників популярного гурту RIIZE зіткнувся зі схожою бурею в соціальних мережах.

Хон Синхан почав сольну кар'єру після того, як його змусили піти з групи "токсичні" фанати, яким не сподобалося, що він багато років тому поцілував жінку.

Це призвело до того, що віддані шанувальники відправили десятки траурних вінків їхньому лейблу SM Entertainment.

Це означало "смерть" бойз-бенду, оскільки одного з його 21-річних вокалістів було знято на відео, коли він цілувався з, як передбачається, колишньою дівчиною, коли йому було 19 років.

Фотографії, що просочилися в мережу торік, також показали, що зірка курить у ліжку. Лише за кілька днів до цього він був представлений як сьомий учасник RIIZE (комбінація слів 'RISE' і 'REALIZE') на шляху до того, щоб стати Next Big Thing.

Лейбл усунув Синхана від участі в проєкті, але минулого місяця вони спробували повернути його в групу.

Обурені фанати відреагували на це, засипавши айдола образами в соціальних мережах і розмістивши плакати з образами на адресу співака біля офісу SM Entertainment.

Неперевірене відео чоловіка, імовірно Синхана, що проходить повз вінки, стало вірусним у мережі, оскільки користувачі X відзначили, наскільки пригніченим і пригніченим він був. Незабаром він покинув групу.

Але тепер — незважаючи на бурхливі часи, які він пережив у гурті — фанати незадоволені тим, що вокаліст не продовжить свою участь у RIIZE.

Багато хто критикував SM Entertainment за те, що вони "найгірша компанія" і "зруйнували його кар'єру у віці всього 21 року", не залишивши його в складі групи.

Траурні вінки, які надсилають фанати K-pop, якщо вони незадоволені своїми айдолами Фото: Соцмережi

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як фанати контролюють життя айдолів, — як називають знаменитостей у Південній Кореї. Так, Карині з жіночого гурту Aespa довелося вибачатися за стосунки з молодою людиною. "Хіба любові, яку вам дарують шанувальники Карини, недостатньо? Чому ви вирішили зрадити фанатів?" — запитували її фанати в соцмережах.