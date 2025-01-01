Южнокорейские фанаты засыпали своего кумира траурными венками: в чем причина

Участник группы ENHYPEN Чонвон встречается с участницей другой популярной K-pop группы. И его поклонники пришли в ярость.

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Безумные фанаты K-pop присылают похоронные венки из-за слухов о том, что участник группы ENHYPEN Чонвон встречается с другим айдолом. Фанаты K-pop отправили траурные венки в штаб-квартиру Hybe Corporation. Как бы дико это не звучало, но это обычная практика в Южной Корее, где знаменитостям даже приходится извиняться перед своими поклонниками, когда они начинают с кем-то встречаться. Об этом пишет Daily Mail.

Выступление группы ENHYPEN

Преданные "фанаты" K-pop снова отправили зловещие траурные венки звукозаписывающей компании в Южной Корее — на этот раз в знак траура по слухам о холостяцком статусе популярного айдола.

Чонвон, участник южнокорейской мужской группы ENHYPEN, оказался в центре бури в социальных сетях после того, как появились слухи о том, что он находится в отношениях с участницей группы AESPA Винтер.

Чонвон из группы ENHYPEN Фото: Соцсети

На фотографиях, опубликованных в Интернете, видны замысловатые венки из белых цветов — подобные тем, что можно увидеть на похоронах — размещенные возле штаб-квартиры корпорации Hybe в Южной Корее .

Заметки на цветочных композициях, по-видимому, критикуют Чонвона за "лживость" и "предательство фанатов" в связи со слухами о его отношениях с 24-летней Винтер.

Винтер из AESPA Фото: Соцсети

Чонвон опроверг слухи, но это не помешало его фанатам, оплакивать "смерть" холостяцкой жизни звезды K-pop возле штаб-квартиры их звукозаписывающей компании.

Рядом с одним из траурных венков даже был баннер с угрожающей надписью: "Чонвон, интересно, как ты планируешь справляться с этим в дальнейшем".

На другом было написано: "Сейчас ложь является частью индустрии развлечений?"

Траурные венки, присланные Чонвону

Эта странная тенденция отправлять похоронные венки участникам K-pop групп не нова: в прошлом году один из бывших участников популярной группы RIIZE столкнулся с похожей бурей в социальных сетях.

Хон Сынхан начал сольную карьеру после того, как его вынудили уйти из группы "токсичные" фанаты, которым не понравилось, что он много лет назад поцеловал женщину.

Это привело к тому, что преданные поклонники отправили десятки траурных венков их лейблу SM Entertainment.

Это означало "смерть" бойз-бэнда, поскольку один из его 21-летних вокалистов был заснят на видео, целующимся с, как предполагается, бывшей девушкой, когда ему было 19 лет.

Фотографии, просочившиеся в сеть в прошлом году, также показали, что звезда курит в постели. Всего за несколько дней до этого он был представлен как седьмой участник RIIZE (комбинация слов 'RISE' и 'REALIZE') на пути к тому, чтобы стать Next Big Thing.

Лейбл отстранил Сынхана от участия в проекте, но в прошлом месяце они попытались вернуть его в группу.

Возмущенные фанаты отреагировали на это, засыпав айдола оскорблениями в социальных сетях и разместив плакаты с оскорблениями в адрес певца возле офиса SM Entertainment.

Непроверенное видео мужчины, предположительно Сынхана, проходящего мимо венков, стало вирусным в сети, так как пользователи X отметили, насколько подавленным и удрученным он выглядел. Вскоре он покинул группу.

Но теперь — несмотря на бурные времена, которые он пережил в группе — фанаты недовольны тем, что вокалист не продолжит свое участие в RIIZE.

Многие критиковали SM Entertainment за то, что они "худшая компания" и "разрушили его карьеру в возрасте всего 21 года", не оставив его в составе группы.

Траурные венки, которые присылают фанаты K-pop, если они недовольны своими айдолами Фото: Соцсети

Напомним, ранее Фокус писал о том, как фанаты контролируют жизнь айдолов, — как называют знаменитостей в Южной Корее. Так, Карине из женской группы Aespa пришлось извиняться за отношения с молодым человеком. "Разве любви, которую вам дарят поклонники Карины, недостаточно? Почему вы решили предать фанатов?" – спрашивали ее фанаты в соцсетях.