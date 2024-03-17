Мрачная сторона популярности айдолов K-pop: как фанаты контролируют их жизнь

Звезды K-pop, или айдолы, как их называют, становятся все популярней. Но их очень преданные фанаты зачастую делают их жизнь невыносимой.

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Немногие фанаты столь же лояльны и преданы своему делу, как фанаты в мире K-pop. От последователей популярной группы BTS, которую называют "Army" до группы "Blinks", поклоняющейся Blackpink , эти преданные сторонники известны своим неутомимым духом. И южнокорейские айдолы K-pop неоднократно сталкивались с последствиями такой горячей любви. Но у фанатского восхищения есть и темная сторона. Об этом пишет Daily Mail.

Буквально на этой неделе одну из крупнейших звезд Южной Кореи заставили извиниться за то, что у нее есть парень, после того как разъяренные фанаты обвинили ее в предательстве и пригрозили бойкотировать ее музыку.

23-летняя Карина из женской группы Aespa вчера поделилась в своем Instagram письмом с извинениями после того, как ее отношения с актером Ли Джэ Уком стали достоянием общественности.

Карина из женской группы Aespa

Айдол написала рукописное письмо фанатам, в котором пообещала "исцелить раны", которые она нанесла после того, как рекламный щит с гневными сообщениями был привезен на грузовике в штаб-квартиру ее агентства и припаркован снаружи в знак протеста.

"Почему ты решила предать фанатов? Пожалуйста, извинитесь напрямую. В противном случае вы увидите снижение продаж альбомов и пустые места на концертах", — гласило сообщение, обращенное к зданию SM Entertainment.

Другой спросил: "Разве любви, которую вам дарят поклонники Карины, недостаточно? Почему вы решили предать фанатов?".

Страница звезды в Instagram сейчас переполнена гневными комментариями с отвратительными смайликами.

В письме Карины написано, что ей жаль, что она кого-то шокировала. "Причина, по которой я пишу это, даже несмотря на то, что я беспокоюсь, что могу снова причинить вам боль, заключается в том, что я хочу искренне передать, как мне жаль фанатов, которые подарили мне самую теплую зиму с тех пор, как я состоялся мой дебют. В будущем я хочу залечить раны, которые получили фанаты… Возможно, это слишком коротко, чтобы выразить все, что я чувствую, но спасибо, что прочитали это. В будущем я не разочарую вас и по мере своего продвижения покажу вам более зрелую и трудолюбивую сторону себя", — написала певица.

Но ее история — всего лишь один хрестоматийный пример того, как чрезмерно рьяные фанаты заходят иногда очень далеко.

Музыкантам угрожали бойкотами за то, что у них есть жена и дети, они танцуют с противоположным полом на сцене и проявляют любовный интерес на экране в музыкальном клипе.

Одним из самых громких примеров, произошедших в 2013 году, стал случай, когда 31-летний Бен Бэкхен из популярной группы EXO был окружен фанатами, когда он присутствовал на свадьбе своего брата.

Клип группы EXO

Согласно рассказу свидетеля "ситуация вышла из-под контроля, когда появились участники EXO".

Фанаты фотографировались, лезли на стулья, а когда пара разрезала торт, участники EXO стояли сзади. Фанаты фотографировались и даже просили у них автографы, блокируя проход для гостей.

На этом проблемы EXO не закончились.

Когда Ким Чен Дэ — сценический псевдоним Чен, женился в 2020 году, вместо того, чтобы поздравить его, многие фанаты настаивали на том, что ему необходимо покинуть K-pop группу, в которой он состоит с 2012 года.

Преданные последователи даже собрались на улицах возле знаменитого торгового центра COEX в Сеуле с табличками "Чен выйди".

В беседе с The Korea Times одна поклонница тогда сказала, что, по ее мнению, звезда, у которой теперь двое детей от жены, должен извиниться перед поклонниками.

"Он должен пожалеть своих фанатов, которые посвятили EXO свое время и деньги. К сожалению, в письме он не произнес ни единого слова, чтобы выразить свои извинения", — пояснили они.

По данным издания, фандом даже направил заявление лейблу EXO, SM Entertainment, в котором говорится: "Такой неожиданный шаг Чена не только подрывает доверие между певцом и фанатами, но также является эгоистичным выбором, который не демонстрирует никакого уважения к фанатам".

В итоге Чен тоже написал письмо с извинениями.

Но отношения не обязательно должны быть настоящими, чтобы вызвать гнев некоторых фанатов.

Пример протеста против подтанцовки бойз-бенда

Так, участники бойз-бенда K-pop ENHYPEN возмутили фанатов, когда они выступили с певицами во время исполнения своей песни Bite Me.

Хотя хореография не была особенно впечатляющей, фанаты дошли до того, что наняли грузовики протеста для парковки возле их лейбла HYBE LABELS.

По сообщению Koreaoo, на одном из автомобилей было сообщение, в котором говорилось, что артисты "одурачили фанатов" и обманули их ожидания.

Между тем, когда в прошлом году Чон Чонгук (известный фанатам просто как Чонгук) из BTS выпустил клип на запоминающийся трек Seven, его 29-летняя партнерша по фильму Хан Со Хи, известная по дорамам, столкнулась с шквалом критики и ненависти за то, что Чонгук изображал к ней симпатию.

Клип, вызвавший возмущение

Фанаты в социальных сетях призвали ее "оставить Чонгука в покое" и обвинили девушку в "попытках привлечь внимание" айдола .

Более того, романтические слухи не обязательно должны быть подтверждены или актуальны, чтобы вызвать фурор.

Прошлым летом многие были озадачены, когда 20-летний Хон Сын Хан почувствовал необходимость извиниться перед фанатами за свои прошлые отношения.

В августе социальные сети взбесились после того, как на X были загружены фотографии, на которых звезда K-pop группы RIIZE целуется с "подругой-подростком" в мотеле. А потом возмущение вызвали его фото с сигаретой.

Возмущенные фанаты снова выкатили протестные грузовики и призвали исключить Сын Хана из группы.

В итоге он принес официальные извинения в Интернете, написав: "Я полностью осознаю ущерб, который причинили мои неосторожные действия. Я искренне сожалею о них. Я хочу извиниться перед фанатами"ю

Тем не менее его лейбл SM Entertainment также ответил фанатам, отметив, что "фотографии и видео, которые распространились, были сняты до дебюта Сын Хана, в его свободное время".

В ноябре 2023 года, всего через несколько месяцев после дебюта в составе RIIZE, Сын Хан объявил, что возьмет "бессрочный перерыв" в деятельности.

Также 28-летний Джошуа Хонг из поп-группы SEVENTEEN спровоцировал слухи о том, что он с кем-то встречается.

В итоге фанаты уже привычно прикатили под офис его лейбла грузовики с сообщениями о том, что он "обманул" поклонников.

Джошуа купил своей девушке Porsche, так что фанаты требовали вернуть им деньги и обвиняли его в том, что он подпевает под фонограмму вместо того, чтобы петь вживую. Некоторые также настаивали на исключении его из группы.

Поклонники предположили, что Джошуа встречался с моделью Чо Ми Ен и писали ей гневные сообщения.

Когда она поделилась своей фотографией с тортом для поста в Instagram в свой день рождения в декабре, фанаты возмутились, что она "создает драму", "наживается на внимании" и "расстраивает Джошуа".

Пример грузовиков с протестными заявлениями. В этот раз против группы ITZY

Участница Blackpink Дженни Ким также столкнулась с интенсивным троллингом в социальных сетях просто потому, что ее связывают с несколькими романтическими интересами.

Участницы группы Blackpink Фото: Getty Images

Летом звезда также дебютировала в роли Дайан в скандальном сериале HBO "Идол".

Однако, когда в прошлом году начали циркулировать слухи о том, что она встречается с участником гиганта K-pop индустрии BTS, звезда столкнулась со шквалом ненависти в Интернете.

В индустрии, известной своим давлением на крупнейших звезд, звукозаписывающие компании K-pop уже давно отслеживают каждый аспект частной жизни своих исполнителей.

"Они хотят продавать идолов, которые кажутся, по крайней мере в воображаемом смысле, романтически достижимыми. Поклонники могут представить себя в той или иной форме социальных отношений с этим кумиром", — сказал BBC социолог доктор Патрик Уильямс, когда стало известно об отношениях Джису из Blackpink.

Участницы группы Blackpink Фото: Getty Images

Всего десять лет назад для руководства южнокорейских звезд было обычной практикой запрещать им вступать в романтические отношения или даже иметь телефоны.

Поскольку сейчас K-pop превратился в глобальное явление, международные поклонники выразили свое потрясение по поводу такой практики.

Но иногда фанаты даже пытаются похитить своих кумиров.

Однажды фанаты пытались пробраться на сцену, чтобы захватить исполнительницу Girls’ Generation, а в другом случае пытались замаскировать фургон так, чтобы он выглядел как принадлежащий группе EXO.

Сообщается, что группу VIXX однажды обманули, когда они были в Казахстане: водитель автобуса уехал с группой после того, как руководство вышло на их остановке.

Однако из-за того, что они находились в чужой стране и просто предположили, что они запутались, они даже не осознавали, что их похитили. В итоге выяснилось, что это было спланированная акция и артисты просто встретились с дочерью тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева.

Напомним, ранее Фокус писал о феномене южнокорейских айдолов, о "корейской волне" и поп-культуре, которая захватывает мир.

А девушки из группы Blackpink тем временем, посетили королевский прием в Букингемском дворце.