Не только "Игра в кальмара". Почему корейскими сериалами заинтересовался Netflix

"Игра в кальмара" стал лучшим сериалом в истории Netflix: за пару недель проект собрал больше 111 млн зрителей по всему миру. Фокус постарался разобраться, в чем секрет успеха фильмов "корейской волны".

Мировая киноаудитория встрепенулась: стало известно, что компания Netflix планирует инвестировать 500 миллионов долларов в оригинальные фильмы и телешоу в Южной Корее. Netflix, один из глобальных поставщиков фильмов и сериалов, расширяется на одном из самых быстрорастущих рынков в Азии.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Локализация (или "экзотизация") кинопроизводства — это вообще тренд, и одной Южной Кореей стриминговый гигант не ограничивается. Netflix вкладывает деньги в производство сериалов в Индии ("Священные игры", "Преступление в Дели", "Гуль"), Германии ("Тьма"), Испании ("Элита" и "Бумажный дом"), Бразилии ("Механизм").

[ + – ] Для корейцев "дорама" — друг, с которым можно пережить самые разные эмоции Фото: Скриншот

С Южной Кореей ситуация все же особая: "странное" и захватывающее корейское кино было популярно и раньше (вспомним "Поезд в Пусан", дилогию "С богами" или "Олдбоя"). Подогрел интерес неожиданный успех фильма "Паразиты", получившего "Золотую пальмовую ветвь" и четыре "Оскара". Лента режиссера Пон Джун-хо стала первым фильмом не на английском языке, получившим от американских киноакадемиков награду в номинации "Лучший фильм".

В условиях пандемии Netflix активно тратит средства на создание оригинального контента в других странах: в конце 2020 года стриминговый сервис преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков, и основная часть этого роста пришлась на зарубеж.

За последние пять лет стриминговый гигант Netflix уже потратил более 700 миллионов долларов на южнокорейский контент — как на лицензирование картин производства других компаний, так и на создание около 80 фильмов и сериалов. Среди них мега-успешный зомби-хоррор "Королевство" и документальный сериал Black Pink: Light Up the Sky, который рассказывает о самых популярных исполнительницах в стиле K-Pop. И зрителями, и слушателями становятся, безусловно, не только жители Южной Кореи — хотя, по данным компании, в стране на Netflix оформлено около 3,8 миллиона подписок.

[ + – ] Кадры из сериалов "Мальчики краше цветов", "Аварийная посадка любви", "Королевство" Фото: коллаж Фокус

Что такое "корейская волна"

Южная Корея представляет собой интересный феномен. В 1997 году ее поразил экономический кризис. И именно тогда президент Ким Йон Сам решил, что его страна может экспортировать не только автомобили и технику, но и культуру как таковую. А его преемник Ким Дэ Чжун сделал поддержку национальной культуры государственной стратегией.

Власти Южной Кореи сформировали простую и понятную структуру поддержки своей культуры.

Сначала министерство культуры создало бюро для поддержки национальных производителей.

Позже наладили государственное финансирование кино и музыкальной индустрии.

Теперь Министерство культуры поддерживает внутреннюю индустрию, а министерство иностранных дел продвигает ее в мире.

"В течение последнего десятилетия власти страны начали превращать культуру в элемент "мягкой силы", — рассказывает Джон Лай, профессор Калифорнийского университета Беркли.

И у них получилось, сначала мода все "южнокорейское" распространилась на страны рядом: Китай, Тайвань, Вьетнам, Японию, позже началось "наступление" на европейские и американские рынки.

Явление получило название "корейская волна", или "халлю" — причем изобрели последний термин журналисты из Пекина.

Сейчас в понятие "корейская волна" включаются также южнокорейские компьютерные игры, городская мода, современная литература, детская мультипликация, а иногда и весь корейский образ жизни в самом широком смысле этого слова.

Стоит вспомнить, что именно южнокорейский исполнитель Psy заставил Google внести внести коррективы в счетчик просмотров на Youtube, когда их количество перевалило за 2,15 миллиарда. Именно его клип Gangnam Style стал первым "миллиардером", ролик, созданный на песню Psy, 21 декабря 2012 года просмотрели миллиард раз. Ранее ни одному клипу это не удавалось. Сейчас у него 3,9 миллиардов просмотров.

[ + – ] Опа, Gangnam Style! Первый клип, набравший в Youtube миллиард просмотров, сняли на песню корейского исполнителя

Сейчас одним из самых узнаваемых представителей южнокорейской популярной музыки является бойзбенд BTS. Семерка участников BTS начала активно выступать еще в 2013 году, и сегодня у них 15 миллионов подписчиков на YouTube, их хиты одни из самых востребованных в iTunes, а несколько лет назад группа впервые в истории южнокорейской поп-музыки возглавила американские музыкальные чарты – весной 2018 года она заняла 1-е место в Billboard 200, став второй неанглоязычной группой за всю историю. Причем студийные альбомы BTS выпускают с "прицелом" на разнообразные рынки: на корейском, японском и английском языках.

[ + – ] Бойзбенд BTS - яркий пример стиля K-Pop

В первую пятерку современных K-pop айдолов также входят группы Twice, Red Velvet, Itzy и Blackpink.

В чем секрет корейских "дорам"

И наконец, одним из самых ярких проявлений "корейской волны" являются сериалы или "дорамы" (от англ. drama). Именно на них делает ставку Netflix и именно они не сдают, а напротив, завоевывают почитателей по всему миру.

Особенность корейской "дорамы", считают кинокритики, заключается в построении сквозной сюжетной линии, которая держит зрителя в постоянном напряжении. Очень распространен эффект иносказательности, когда события оборачиваются не тем, чем казались сначала.

Для корейцев "дорама" — друг, с которым можно пережить самые разные эмоции.

Первые "дорамы" поднимали такие темы, как экономическое развитие страны, баланс личной жизни и карьеры, свобода и права человека. Сегодня популярным жанром стали сагык — сюжеты на грани триллера и фэнтези, возникшие в определенных исторических декорациях. Например, популярный сериал "Королевство" — это история о зомби-апокалипсисе в государстве Чосон в начале XVI века.

Но главной темой "дорам"для зрителей всех времен и народов остается, конечно, любовь. Причем любовь целомудренная. В южнокорейских "дорамах" нет обнаженной натуры, а герои обычно ограничиваются поцелуями. Кстати, именно поэтому южнокорейские сериалы завоевывают исламский рынок. Они настолько невинны, что даже иранские лидеры не усмотрели в них ничего крамольного.

[ + – ] Хочешь историй о большой и чистой любви? Смотри корейские дорамы!

Также в дорамах нет жестокости и насилия. "Дорамы" апеллируют к лучшим человеческим качествам и в них неизменно присутствует воспитательный момент. Например, в сериалах о современных реалиях герои, садясь в машину, всегда пристегиваются. А смартфон обязательно стоит на виброзвонке, чтобы не беспокоить окружающих.

Каждый такой сериал является своеобразным учебным пособием по взаимоотношениям: между родителями и детьми, двумя влюбленными, семьями этих влюбленных, начальником и подчиненным. Плохие герои наказаны, хорошим – воздается по заслугам.

Сюжет южнокорейских "дорам" не зациклен на одном жанре, а создатели никак не ограничивают себя. "Дорама" – это и детектив, и исторический сериал, и мелодрама, и фантастика и даже фэнтези. Часть "дорам" снята про ближайших соседей – КНДР. Один из самых популярных в этом жанре – "Аварийная посадка любви", про успешную бизнесвумен, которую, во время полета на параплане попадает в Северную Корею. Там ее спасает симпатичный молодой человек и прячет в своей деревне. Конечно, пара влюбляется друг в друга.

[ + – ] Аварийная посадка любви - клип к дораме

Дорамы обычно не слишком длинные, зритель не успевает устать от героев и сюжета. По большей части у современных корейских дорам один сезон, который содержит от 12 до 24 эпизодов (чаще всего 16) по 60 минут каждый. Так что на один оригинальный законченный сериал зритель тратит максимум неделю.

Дорамы просты для понимания. Этот же принцип был использован и в оскароносных "Паразитах": вечное противопоставление богатых и бедных понятно по всему миру, не требует дополнительных пояснений. К слову, Пон Джун Хо был долгое время в немилости у южнокорейских властей, из-за того, что изображал жизнь страны в неприглядном виде. Он не мог претендовать на государственное финансирование, работал преимущественно за пределами страны, в его фильмах играли иностранные актеры, и финансировались они иностранцами, например фильм "Окча" и "Сквозь снег". Однако сейчас практику "черных списков" отменили.

[ + – ] Сериал "Сквозь снег" - трейлер

К тому же Южная Корея делает ставку на привлекательности своих актеров и певцов, или "айдолов". Хоть, по мнению европейских критиков, они иной раз выглядят несколько одинаково, но зато отвечают всем критериям корейской красоты: миниатюрность (для девушек), стройность, приятные черты лица. Некоторые поклонники дорам честно признаются, что подсели на южнокорейские сериалы из-за красоты актеров.

Актеры корейских дорам: что такое "айдол"?

Корейский поп-айдол или просто "айдол" (от англ. idol) — это термин, применяемый к южнокорейским музыкантам, которые подписали контракт с одним из нескольких крупнейших агентств талантов в стране. И к актерам южнокорейских сериалов в том числе. Еще один феномен южнокорейской культуры.

Дело в том, что участников южнокорейских групп обычно взращивают с юного возраста и муштруют, как солдат. Они обязаны хорошо петь, выглядеть (при необходимости им делают пластическую операцию), двигаться (в группах K-pop, где может быть до десятка участников, важна синхронность), работать на износ и достигают этого в специальных обучающих центрах, которые покидают только для того, чтобы посещать школу.

Популярные певцы нередко появляются в сериалах в качестве приглашенных звезд. Но и актеры могут внезапно посетить выступление какой-либо группы. К тому же актерская карьера – это отличный вариант для бывших участников музыкальных групп. Юноши в Южной Корее обязаны отслужить в армии, после чего в группу они чаще всего не возвращаются, девушки также обычно выступают максимум до 30 лет, и то весьма редко. Популярная южнокорейская певица Боа, начавшая сольную карьеру и выступающая в свои 34 года — это скорее исключение из правил.

[ + – ] ВоА - популярная певица из Южной Кореи, настоящий айдол

Айдолы ведут страницы в соцсетях и, связанные контрактами, обязаны рекламировать и продвигать любой продукт, предложенный фирмой. Постепенно они обрастают целой армией поклонников, фанатизм некоторых доходит до одержимости. Таких фанатов называют "сасэн". Они могут вломиться в дом к своему кумиру, взломать его переписку… Для того чтобы отвезти группу уровня BTS из аэропорта к стадиону, где будет концерт, часто используют несколько подставных автобусов — специально чтобы запутать навязчивых фанатов.

В популярность айдолов вкладывается огромное количество ресурсов, и они приносят компаниям, с которыми связаны контрактами, миллионы. Наверное, логично, что в какой-то момент они меняют сферу деятельности и продолжают трудиться уже на благо страны, поднимая ее популярность. Так, одна из самых популярных актрис дорам Ли Джи Ын известна также под сценическим псевдонимом IU (Айю), и начинала свою карьеру в составе группы еще в 15 лет. Ее знают, в том числе, как одну самых продаваемых сольных исполнительниц в индустрии, в этом качестве Айю входит в соответствующий рейтинг Forbes.

Ли Мин-Хо – еще один представитель K-pop, который стал звездой "дорам".

[ + – ] Корейская певица IU (Айю) входит в специализированный рейтинг Forbes

Благодаря беспрестанно работающей "фабрике звезд" дорамам постоянно обеспечен приток свежей крови и новых лиц. Причем на любой вкус – от милого, но неуклюжего друга (очень популярный типаж киногероя) до надменного и прекрасного богача (еще один стереотипный герой сериала). Это еще один секрет популярности южнокорейских сериалов – актеры в них выглядят безупречно. Каждый из них соответствует своему типажу, но всегда симпатичен и идеален. Помещенный в красивые декорации он создает эстетически приятную, хоть и совершенно нереалистическую картинку.

Критики дорам также упоминают еще один популярный стереотип из сериалов: даже если герои живут в бедности, они всегда прекрасно одеты. Создатели даже ради создания реалистичной картинки не готовы поступиться правилами.

Netflix серьезно настроен бороться за зрителя, ведь количество конкурентов в стриминговом сервисе растет – Disney HBO Max и Apple TV + завоевывают своего зрителя.

Как популярность сериалов влияет на популярность Южной Кореи в мире

"Корейская культура, подобно волнам в океане, постепенно распространилась по всему миру. Люди из разных стран находят в "корейской волне", или "халлю", что-то свое, адаптируют феномен под себя и делают частью своей культуры. Сегодня "халлю" достигла пика и привлекает большое количество туристов в Корею", — отмечает Ким Квангхи, директор Национальной организации туризма Кореи.

Места, где снимались сериалы, становятся культовыми. Так, маленький корейский остров Намисом в северной провинции Канвондо, где проходили съемки культового сериала "Зимняя соната", на несколько лет стал буквально местом поклонения японских фанатов "дорамы". После выхода сериала его посетили 650 тысяч туристов, и эта цифра с того момента только росла.

[ + – ] Сеульская телебашня [ + – ] Традиционный павильон над озером [ + – ] Молодежь на улицах Сеула [ + – ] Посетители ночного кафе в Сеуле [ + – ] Декорированные крыши старинных зданий в Сеуле [ + – ] Панорама ночного Сеула [ + – ] Яркие уличные вывески - примета большого города

Все фото — Pexels.com

Вот несколько примеров пересечения популярных дорам и реальной жизни:

Приманкой для поклонников дорам стал сам Сеул, где снимались большинство современных сериалов. Это такие достопримечательности, как Сеульская телебашня (Башня Намсан), река Хан и перекинутый над ней Радужный мост, торговый район Хондэ, кафе Mango Six, где снималась культовая дорама "Наследники".

Помада Two Tone Lip Bar компании Laneige, которой красила губы героиня военной драмы "Потомки солнца", стала настолько популярна, что ее партию в Пекине раскупили за четыре дня!

[ + – ] Та самая помада Laneige Фото: jtbc.joins.com

Дорама "Жемчужина дворца", рассказывающая о приключениях бедной девушки, ставшей поварихой, а потом и врачом при дворе императора в средневековой Корее, способствовала росту интереса к корейской кухне.

Кроме этого, любая "дорама" сопровождается саундтреком, который становится иной раз популярней сериала и сразу выпускается для нескольких рынков, чтобы охватить всех заинтересованных.

[ + – ] Сериал "Зимняя соната" ценят еще и за супер-романтичный саундтрек

Какие корейские сериалы заслуживают внимания

Сериалов в Южной Корее производится великое множество, однако некоторые из них уже считаются классикой.

Одним из первых прорывов стал мелодраматический сериал "Зимняя соната" (2002), рассказывающий загадочную историю любви молодого человека Джунсана и девушки Юджин. До этого случая ни один южнокорейский сериал не добивался такой известности за рубежом. Популярности способствовали живописные снежные пейзажи, романтический саундтрек и обилие целомудренных любовных сцен.

(2002), рассказывающий загадочную историю любви молодого человека Джунсана и девушки Юджин. До этого случая ни один южнокорейский сериал не добивался такой известности за рубежом. Популярности способствовали живописные снежные пейзажи, романтический саундтрек и обилие целомудренных любовных сцен. Еще один популярный южнокорейский сериал, "Жемчужина дворца", стал одним из первых экскурсов в историю Южной Кореи. Рассказывает о бедной девушке, которая стала поварихой при дворе императора, однако, пострадав от придворных интриг, все же вернула себе статус и уважение.

[ + – ] Сериал "Жемчужина дворца" - почти про Золушку

Заслуживает внимания фантастически-исторический сериал "Алые сердца: Коре" , про "попаданцев" в другое время. Девушка Ко Ха Джин, спасая тонущего мальчика, переносится в Корею Х века и вынуждена приспосабливаться к жизни при дворе императора.

, про "попаданцев" в другое время. Девушка Ко Ха Джин, спасая тонущего мальчика, переносится в Корею Х века и вынуждена приспосабливаться к жизни при дворе императора. Военно-драматический сериал "Потомки солнца" – еще один хит, в котором имеются все необходимые составляющие южнокорейской "дорамы": трогательная история любви, многочисленные преграды на пути отношений главных героев, грустный финал и интересные локации – действие сериала происходило в вымышленной стране Урук, где героям приходилось действовать в условиях боевых действий.

– еще один хит, в котором имеются все необходимые составляющие южнокорейской "дорамы": трогательная история любви, многочисленные преграды на пути отношений главных героев, грустный финал и интересные локации – действие сериала происходило в вымышленной стране Урук, где героям приходилось действовать в условиях боевых действий. Безоговорочный хит Южной Кореи, ставший популярным по всему миру, сериал "Королевство", рассказывающий историю наследного принца королевства Чосон, пытающегося справиться с зомби-апокалипсисом и придворными интригами. Вышли уже два успешных сезона, фанаты с нетерпением ждут третьего…

[ + – ] Сериал "Королевство" - русский трейлер