Не тільки "Гра в кальмара". Чому корейськими серіалами зацікавився Netflix

"Гра в кальмара" стала найкращим серіалом в історії Netflix: за кілька тижнів проект зібрав більше 111 млн глядачів по всьому світу. Фокус постарався розібратися, у чому секрет успіху фільмів "корейської хвилі".

Cвітова кіноаудиторія стрепенулася: стало відомо, що компанія Netflix планує інвестувати 500 мільйонів доларів в оригінальні фільми і телешоу в Південній Кореї. Netflix, один з глобальних постачальників фільмів і серіалів, розширюється на одному з найбільш швидкозростаючих ринків в Азії.

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Локалізація (або "екзотизація") кіновиробництва — це взагалі тренд, і однією Південною Кореєю стрімінговий гігант не обмежується. Netflix вкладає гроші у виробництво серіалів в Індії ( "Священні ігри", "Злочин у Делі", "Гуль"), Німеччини ( "Темрява"), Іспанії ( "Еліта" і "Паперовий будинок"), Бразилії ("Механізм") .

З Південною Кореєю ситуація все ж особлива: "дивне" і захопливе корейське кіно було популярне і раніше (згадаймо "Поїзд у Пусан", дилогію "З богами" або "Олдбоя"). Підігрів інтерес несподіваний успіх фільму "Паразити", який отримав "Золоту пальмову гілку" і чотири "Оскари". Стрічка режисера Пон Джун-хо стала першим фільмом не англійською мовою, яка одержала від американських кіноакадеміків нагороду в номінації "Кращий фільм".

В умовах пандемії Netflix активно витрачає кошти на створення оригінального контенту в інших країнах: у кінці 2020 року стрімінговий сервіс подолав позначку у 200 мільйонів підписників, і основна частина цього зростання припала на закордон.

За останні п'ять років стрімінговий гігант Netflix уже витратив понад 700 мільйонів доларів на південнокорейський контент — як на ліцензування картин виробництва інших компаній, так і на створення близько 80 фільмів і серіалів. Серед них мегауспішний зомбі-хоррор "Королівство" та документальний серіал Black Pink: Light Up the Sky, який розповідає про найпопулярніших виконавців у стилі K-Pop. І глядачами, і слухачами стають, безумовно, не тільки жителі Південної Кореї — хоча, за даними компанії, у країні на Netflix оформлено близько 3,8 мільйонів підписок.

[ + – ] Кадри із серіалів "Хлопці кращі за квіти", "Аварійна посадка любові", "Королівство" Фото: коллаж Фокус

Що таке "корейська хвиля"

Південна Корея є цікавим феноменом. У 1997 році її вразила економічна криза. І саме тоді президент Кім Йон Сам вирішив, що його країна може експортувати не тільки автомобілі і техніку, а й культуру як таку. А його наступник Кім Де Чжун зробив підтримку національної культури державною стратегією.

Влада Південної Кореї сформувала просту і зрозумілу структуру підтримки своєї культури.

Спочатку міністерство культури створило бюро для підтримки національних виробників.

Пізніше налагодили державне фінансування кіно і музичної індустрії.

Тепер Міністерство культури підтримує внутрішню індустрію, а міністерство закордонних справ просуває її у світі.

"Протягом останнього десятиліття влада країни почала перетворювати культуру на елемент "м'якої сили", — розповідає Джон Лай, професор Каліфорнійського університету Берклі.

І в них вийшло, спочатку мода на все "південнокорейське" поширилася на країни поряд: Китай, Тайвань, В'єтнам, Японію, пізніше почався "наступ" на європейські та американські ринки.

Явище отримало назву "корейська хвиля", або "халлю" — причому винайшли останній термін журналісти з Пекіна.

Наразі в поняття "корейська хвиля" входять також південнокорейські комп'ютерні ігри, міська мода, сучасна література, дитяча анімація, а іноді і весь корейський спосіб життя в найбільш широкому сенсі цього слова.

Варто згадати, що саме південнокорейський виконавець Psy змусив Google внести внести корективи в лічильник переглядів на Youtube, коли їхня кількість перевалила за 2,15 мільярди. Саме його кліп Gangnam Style став першим "мільярдером", ролик, створений на пісню Psy, 21 грудня 2012 року переглянули мільярд разів. Раніше жодному кліпу цього не вдавалося. Наразі в нього 3,9 мільярди переглядів.

[ + – ] Опа, Gangnam Style! Перший кліп, який набрав у Youtube мільярд переглядів, зняли на пісню корейського виконавця

Наразі одним з найбільш впізнаваних представників південнокорейської популярної музики є бой-бенд BTS. Сімка учасників BTS почала активно виступати ще у 2013 році, і сьогодні в них 15 мільйонів підписників на YouTube, їхні хіти одні з найбільш затребуваних в iTunes, а кілька років тому група вперше в історії південнокорейської поп-музики очолила американські музичні чарти — навесні 2018 року вона посіла 1-е місце в Billboard 200, ставши другою неангломовною групою за всю історію. Причому студійні альбоми BTS випускають з "прицілом" на різноманітні ринки: корейською, японською та англійською мовами.

[ + – ] Бой-бенд BTS — яскравий приклад стилю K-Pop

У першу п'ятірку сучасних K-pop айдолів також входять групи Twice, Red Velvet, Itzy і Blackpink.

У чому секрет корейських "дорам"

І нарешті, одним з найяскравіших проявів "корейської хвилі" є серіали або "дорами" (від англ. Drama). Саме на них робить ставку Netflix і саме вони не здають, а навпаки, завойовують шанувальників по всьому світу.

Особливість корейської "дорами", вважають кінокритики, полягає в побудові наскрізної сюжетної лінії, яка тримає глядача в постійній напрузі. Дуже поширений ефект іномовлення, коли події обертаються не тим, чим здавалися спочатку.

Для корейців "дорама" — друг, з яким можна пережити найрізноманітніші емоції.

Перші "дорами" порушували такі теми як економічний розвиток країни, баланс особистого життя і кар'єри, свобода і права людини. Сьогодні популярним жанром стали сагік — сюжети на межі трилера і фентезі, що виникли в певних історичних декораціях. Наприклад, популярний серіал "Королівство" — це історія про зомбі-апокаліпсис у державі Чосон на початку XVI століття.

Але головною темою "дорам" для глядачів усіх часів і народів залишається, звичайно, любов. Причому любов цнотлива. У південнокорейських "дорамах" немає оголеної натури, а герої зазвичай обмежуються поцілунками. До речі, саме тому південнокорейські серіали завойовують ісламський ринок. Вони настільки безневинні, що навіть іранські лідери не побачили в них нічого крамольного.

[ + – ] Хочеш історій про велике і чисте кохання? Дивись корейські дорами!

Також у дорамах немає жорстокості і насильства. "Дорами" апелюють до кращих людських якостей і в них незмінно є виховний момент. Наприклад, у серіалах про сучасні реалії герої, сідаючи в машину, завжди пристібаються. А смартфон обов'язково завжди на вібродзвінку, щоб не заважати іншим.

Кожен такий серіал є своєрідним навчальним посібником із взаємин: між батьками і дітьми, двома закоханими, сім'ями цих закоханих, начальником і підлеглим. Погані герої покарані, хорошим — дістається по заслузі.

Сюжет південнокорейських "дорам" не зациклений на одному жанрі, а творці ніяк не обмежують себе. "Дорама" — це і детектив, і історичний серіал, і мелодрама, і фантастика, і навіть фентезі. Частина "дорам" знята про найближчих сусідів — КНДР. Один з найпопулярніших у цьому жанрі — "Аварійна посадка любові", про успішну бізнес-вумен, яка під час польоту на параплані потрапляє в Північну Корею. Там її рятує симпатичний молодий чоловік і ховає у своєму селі. Звичайно, пара закохується одне в одного.

[ + – ] Аварійна посадка любові — Кліп до дорами

Дорами зазвичай не надто довгі, глядач не встигає втомитися від героїв та сюжету. Здебільшого в сучасних корейських дорамах один сезон, який містить від 12 до 24 епізодів (найчастіше 16) по 60 хвилин кожен. Тому на один оригінальний закінчений серіал глядач витрачає максимум тиждень.

Дорами прості для розуміння. Цей же принцип був використаний і в оскароносних "Паразитах": вічне протиставлення багатих і бідних зрозуміле по всьому світу, не вимагає додаткових пояснень. До слова, Пон Джун Хо мав довгий час суперечки з південнокорейською владою через те, що зображав життя країни в непривабливому вигляді. Він не міг претендувати на державне фінансування, працював переважно за межами країни, у його фільмах грали іноземні актори, і фінансувалися вони іноземцями, наприклад фільм "Окча" і "Крізь сніг". Однак наразі практику "чорних списків" скасували.

[ + – ] Серіал "Крізь сніг" — трейлер

До того ж Південна Корея робить ставку на привабливості своїх акторів і співаків, або "айдолів". Хоч, на думку європейських критиків, вони іноді виглядають дещо однаково, але зате відповідають всім критеріям корейської краси: мініатюрність (для дівчат), стрункість, приємні риси обличчя. Деякі шанувальники дорам чесно зізнаються, що підсіли на південнокорейські серіали через красу акторів.

Актори корейських дорам: що таке "айдол"?

Корейський поп-айдол, або просто "айдол" (від англ. Idol) — це термін, який застосовується до південнокорейських музикантів, які підписали контракт з одним з декількох найбільших агентств талантів у країні. І до акторів південнокорейських серіалів у тому числі. Ще один феномен південнокорейської культури.

Справа в тому, що учасників південнокорейських груп зазвичай вирощують з юного віку і муштрують, як солдат. Вони зобов'язані добре співати, виглядати (за необхідності їм роблять пластичну операцію), рухатися (у групах K-pop, де може бути до десятка учасників, важлива синхронність), працювати на знос і досягають цього в спеціальних навчальних центрах, які залишають тільки для того, щоб відвідувати школу.

Популярні співаки нерідко з'являються в серіалах у ролі запрошених зірок. Але й актори можуть раптово відвідати виступ будь-якої групи. До того ж акторська кар'єра — це відмінний варіант для колишніх учасників музичних груп. Юнаки в Південній Кореї зобов'язані відслужити в армії, після чого в групу вони найчастіше не повертаються, дівчата також зазвичай виступають максимум до 30 років, і то вельми рідко. Популярна південнокорейська співачка Боа, яка почала сольну кар'єру і виступає у свої 34 роки — це швидше виняток з правил.

[ + – ] ВОА — популярна співачка з Південної Кореї, справжній Айдол

Айдоли ведуть сторінки в соцмережах і, пов'язані контрактами, зобов'язані рекламувати і просувати будь-який продукт, запропонований фірмою. Поступово вони обростають цілою армією шанувальників, фанатизм деяких доходить до одержимості. Таких фанатів називають "сасен". Вони можуть вдертися в будинок до свого кумира, зламати його листування... Для того, щоб відвезти групу рівня BTS з аеропорту до стадіону, де буде концерт, часто використовують кілька підставних автобусів — спеціально щоб заплутати настирливих фанатів.

У популярність айдолів вкладається величезна кількість ресурсів, і вони приносять компаніям, з якими пов'язані контрактами, мільйони. Напевно, логічно, що в якийсь момент вони змінюють сферу діяльності і продовжують працювати вже на благо країни, піднімаючи її популярність. Так, одна з найпопулярніших актрис дорами Лі Джі Ин відома також під сценічним псевдонімом IU (Айю), і починала свою кар'єру в складі групи ще в 15 років. Її знають, у тому числі, як одну з найбільш продаваних сольних виконавців в індустрії, у цій ролі Айю входить у відповідний рейтинг Forbes.

Лі Мін-Хо — ще один представник K-pop, який став зіркою "дорами".

[ + – ] Корейська співачка IU (Айю) входить у спеціалізований рейтинг Forbes

Завдяки безперервній "фабриці зірок" дорама постійно забезпечена припливом свіжої крові і нових облич. Причому на будь-який смак — від милого, але незграбного друга (дуже популярний типаж кіногероя) до гордовитого і прекрасного багатія (ще один стереотипний герой серіалу). Це ще один секрет популярності південнокорейських серіалів — актори в них виглядають бездоганно. Кожен з них відповідає своєму типажу, але завжди симпатичний та ідеальний. Поміщений у красиві декорації він створює естетично приємну, хоч і зовсім нереалістичну картинку.

Критики дорами також згадують ще один популярний стереотип із серіалів: навіть якщо герої живуть у бідності, вони завжди чудово одягнені. Творці навіть заради створення реалістичної картинки не готові поступитися правилами.

Netflix серйозно налаштований боротися за глядача, адже кількість конкурентів стрімінгового сервісу зростає — Disney HBO Max і Apple TV + завойовують свого глядача.

Як популярність серіалів впливає на популярність Південної Кореї у світі

"Корейська культура, як хвиля в океані, поступово поширилася по всьому світу. Люди з різних країн знаходять у "корейській хвилі", або "халлю", щось своє, адаптують феномен під себе і роблять частиною своєї культури. Сьогодні "халлю" досягла піку і привертає велику кількість туристів у Корею", — зазначає Кім Квангхі, директор Національної організації туризму Кореї.

Місця, де знімалися серіали, стають культовими. Так, маленький корейський острів Намис у північній провінції Канвондо, де проходили зйомки культового серіалу "Зимова соната", на кілька років став буквально місцем поклоніння японських фанатів "дорамі". Після виходу серіалу його відвідали 650 тисяч туристів, і ця цифра з того моменту тільки зростає.

[ + – ] Сеульская телевежа [ + – ] Традиційний павільйон над озером [ + – ] Молодь на вулицях Сеула [ + – ] Відвідувачі нічного кафе в Сеулі [ + – ] Декоровані дахи старовинних будівель у Сеулі [ + – ] Панорама нічного Сеула [ + – ] Яскраві вуличні вивіски — прикмета великого міста

Усі фото — Pexels.com

Ось кілька прикладів перетину популярних дорам і реального життя:

Приманкою для шанувальників дорам став сам Сеул, де знімалися більшість сучасних серіалів. Це такі пам'ятки як Сеульська телевежа (Вежа Намсан), річка Хан і перекинутий над нею Райдужний міст, торговий район Хонде, кафе Mango Six, де знімалася культова дорама "Спадкоємці".

Помада Two Tone Lip Bar компанії Laneige, якою фарбувала губи героїня військової драми "Нащадки сонця", стала настільки популярною, що її партію в Пекіні розкупили за чотири дні!

[ + – ] Та сама помада Laneige Фото: jtbc.joins.com

Дорама "Перлина палацу", що розповідає про пригоди бідної дівчини, яка стала кухаркою, а потім і лікарем при дворі імператора в середньовічній Кореї, сприяла зростанню інтересу до корейської кухні.

Крім цього, будь-яка "дорама" супроводжується саундтреком, який стає іноді популярнішим за серіал і відразу випускається для кількох ринків, щоб охопити всіх зацікавлених.

[ + – ] Серіал "Зимова соната" цінують ще й за суперромантичний саундтрек

Які корейські серіали заслуговують на увагу

Серіалів у Південній Кореї знімається безліч, проте деякі з них уже вважаються класикою.

Одним з перших проривів став мелодраматичний серіал "Зимова соната" (2002), що розповідає загадкову історію кохання молодого хлопця Джунсана і дівчини Юджин. До цього випадку жоден південнокорейський серіал не отримував такої популярності за кордоном. Популярності сприяли мальовничі снігові пейзажі, романтичний саундтрек і велика кількість цнотливих любовних сцен.

(2002), що розповідає загадкову історію кохання молодого хлопця Джунсана і дівчини Юджин. До цього випадку жоден південнокорейський серіал не отримував такої популярності за кордоном. Популярності сприяли мальовничі снігові пейзажі, романтичний саундтрек і велика кількість цнотливих любовних сцен. Ще один популярний південнокорейський серіал, "Перлина палацу", став одним з перших екскурсів в історію Південної Кореї. Розповідає про бідну дівчину, яка стала кухаркою при дворі імператора, проте, постраждавши від придворних інтриг, усе ж повернула собі статус і повагу.

[ + – ] Серіал "Перлина палацу" — майже про Попелюшку

Заслуговує на увагу фантастично-історичний серіал "Червоні серця: Корі", про "туристів" в інший час. Дівчина До Ха Джин, рятуючи хлопчика, який тонув, переноситься в Корею Х століття і змушена пристосовуватися до життя при дворі імператора.

про "туристів" в інший час. Дівчина До Ха Джин, рятуючи хлопчика, який тонув, переноситься в Корею Х століття і змушена пристосовуватися до життя при дворі імператора. Військово-драматичний серіал "Нащадки сонця" — ще один хіт, у якому є всі необхідні складові південнокорейської "дорами": зворушлива історія любові, численні перешкоди на шляху відносин головних героїв, сумний фінал і цікаві локації — дія серіалу відбувалося у вигаданій країні Урук, де героям доводилося діяти в умовах бойових дій.

— ще один хіт, у якому є всі необхідні складові південнокорейської "дорами": зворушлива історія любові, численні перешкоди на шляху відносин головних героїв, сумний фінал і цікаві локації — дія серіалу відбувалося у вигаданій країні Урук, де героям доводилося діяти в умовах бойових дій. Беззаперечний хіт Південної Кореї, який став популярним у всьому світі, серіал "Королівство", що розповідає історію наслідного принца королівства Чосон, який намагається впоратися із зомбі-апокаліпсисом і придворними інтригами. Вийшли вже два успішних сезони, фанати з нетерпінням чекають на третій...

[ + – ] Серіал "Королівство" — російський трейлер