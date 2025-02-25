Співав "Я русский" у Маріуполі та Луганську: СБУ оголосила підозру російському співаку "Шаману"

Російський співак-пропагандист Shaman регулярно дає концерти на підтримку режиму Кремля та війни проти України. Він неодноразово виступав на тимчасово окупованих територіях.

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 33-річному російському співаку-пропагандисту з псевдонімом Shaman (справжнє ім'я — Ярослав Дронов). За даними слідства, співак "Шаман" публічно підтримує війну РФ проти України та поширює кремлівську пропаганду, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що виконавець Shaman перебуває під контролем Кремля, публічно підтримує дії російської влади та прославляє осіб, які беруть участь у війні проти України. В СБУ повідомляють, що співак регулярно виступає на концертах і масових акціях на підтримку окупаційних угруповань і президента РФ Володимира Путіна.

Російському артисту заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України: заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності", — зазначили в СБУ.

Що відомо про співака "Шамана"

Наприкінці 2022 року співак Shaman записав відеозвернення на підтримку російської армії, яка бере участь у вторгненні до України.

У січні 2023 року він виступав на концертах на підтримку режиму Путіна в Маріуполі та Луганську, а в лютому відвідував тимчасово захоплені частини території лівобережжя Херсонщини.

У квітні 2023 року Shaman випустив Z-патріотичний кліп на пісню "Мы". У ньому він співав на Червоній площі у Москві з нарукавною пов'язкою в стилі німецької націонал-соціалістичної партії у кольорах прапору РФ. Російські пропагандисти звинуватили Дронова в тому, що він "косплеїть" прихильників Гітлера.

4 листопада 2023 року Shaman натиснув "червону кнопку" у валізі на концерті під час виконання пісні "Я русский".

У березні 2024 року "Шаман" розлютив росіян, випустивши кліп про теракт у "Крокусі". Земляки звинуватили його в "хайпі" на трагедії.

Нагадаємо, 24 лютого Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ, до якого потрапив російський комік-пропагандист Михайло Галустян.

12 лютого голова СБУ Малюк особисто затримав агента ФСБ, який з 2016 року очолював штаб Антитерористичного центру Служби безпеки України.