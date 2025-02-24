Керує "Юнармією" і збирає гроші для окупантів: російський комік Галустян потрапив під санкції ЄС

Галустян є президентом Федерації військово-тактичних ігор і членом керівництва "Юнармії" в РФ. Він органзовує збори коштів для російських військових і публічно підтримує війну проти України.

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Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ, до якого потрапили комік Михайло Галустян, субпідрядниця Кремля в соціальних мережах і месенджерах Крістіна Потопчик та інші пропагандисти. Перелік осіб, проти яких застосовано обмеження, опубліковано 24 лютого на офіційному сайті ЄС.

Михайло Галустян є президентом Федерації військово-тактичних ігор і членом керівництва Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху "Юнармія", який підтримує війну проти України та поширює кремлівську пропаганду.

"Він є давнім прихильником президента Володимира Путіна та його політики та використовує свою популярність для поширення меседжів і наративів кремлівської пропаганди", — зазначено в документі.

Галустян також організовує збори грошей і заходи на підтримку російських військових та виступає за створення полігону для військово-тактичних ігор і підготовки добровольців для "спеціальної військової операції", як у Росії називають війну проти України.

Санкції передбачають замороження економічних активів й обмеження на в'їзд на територію ЄС.

Санкції проти РФ: хто ще потрапив до 16-го пакету

Також до переліку підсанкційних осіб внесли російську блогерку та медіа-підприємицю Крістіну Потупчик. Вона заснувала комунікаційну агенцію К2, що надає послуги

Христина Потупчик — російська блогерка та медіа-підприємець. Її комунікаційна агенція K2 надає послуги клієнтам, контрольованим російським урядам, і поширює для них дезінформацію про війну в Україні. Вона є одним із найвпливовіших медіаменеджерів РФ і одним із ключових субпідрядників адміністрації Путіна з соціальних мереж і месенджерів, ідеться на порталі War-Sanctions. Потупчик спеціалізується на розповсюдженні "вірусної" пропаганди в мережі, зокрема в Telegram, консультує провладні структури та надає SMM-послуги російським політикам.

Російська пропагандистка Крістіна Потупчик потрапила під санкції ЄС

Також обмеження застосували проти колишнього гросмейстера Сергія Карякіна, який з 12 вересня 2024 року є сенатором Ради Федерації від незаконно анексованої "Республіки Крим", телеведучої-пропагандистки Юлії Барановської, директора стратегічних комунікацій "Ростеха" Віталія Бровка, очільника "Руху перших" Микити Нагорного, власника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, гендиректора концерну "Алмаз-Антей" Яна Новікова, голови ради директорів "Мечела" Ігоря Зюзіна, гендиректора "Інтер РАТ" Сергія Дрегваля та інших.

Загалом до 16-го пакету санкцій проти РФ увійшли 48 осіб і 35 організацій, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Варто зазначити, у квітні 2023 року Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії.

Нагадаємо, 24 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ, які торкнуться не лише росіян, але й китайських виробників військових компонентів.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з російською делегацією в Саудівській Аравії 18 лютого допустив зняття санкцій Сполучених Штатів з РФ після завершення війни.