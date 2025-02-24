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Керує "Юнармією" і збирає гроші для окупантів: російський комік Галустян потрапив під санкції ЄС

Михайло Галустян, російський комік, російський пропагандист, санкції ЄС проти Галустяна
Комік Михайло Галустян входить до керівництва спонсорованої Кремлем "Юнармії"

Галустян є президентом Федерації військово-тактичних ігор і членом керівництва "Юнармії" в РФ. Він органзовує збори коштів для російських військових і публічно підтримує війну проти України.

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Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ, до якого потрапили комік Михайло Галустян, субпідрядниця Кремля в соціальних мережах і месенджерах Крістіна Потопчик та інші пропагандисти. Перелік осіб, проти яких застосовано обмеження, опубліковано 24 лютого на офіційному сайті ЄС.

Михайло Галустян є президентом Федерації військово-тактичних ігор і членом керівництва Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху "Юнармія", який підтримує війну проти України та поширює кремлівську пропаганду.

"Він є давнім прихильником президента Володимира Путіна та його політики та використовує свою популярність для поширення меседжів і наративів кремлівської пропаганди", — зазначено в документі.

Галустян також організовує збори грошей і заходи на підтримку російських військових та виступає за створення полігону для військово-тактичних ігор і підготовки добровольців для "спеціальної військової операції", як у Росії називають війну проти України.

Санкції передбачають замороження економічних активів й обмеження на в'їзд на територію ЄС.

Санкції проти РФ: хто ще потрапив до 16-го пакету

Також до переліку підсанкційних осіб внесли російську блогерку та медіа-підприємицю Крістіну Потупчик. Вона заснувала комунікаційну агенцію К2, що надає послуги

Христина Потупчик — російська блогерка та медіа-підприємець. Її комунікаційна агенція K2 надає послуги клієнтам, контрольованим російським урядам, і поширює для них дезінформацію про війну в Україні. Вона є одним із найвпливовіших медіаменеджерів РФ і одним із ключових субпідрядників адміністрації Путіна з соціальних мереж і месенджерів, ідеться на порталі War-Sanctions. Потупчик спеціалізується на розповсюдженні "вірусної" пропаганди в мережі, зокрема в Telegram, консультує провладні структури та надає SMM-послуги російським політикам.

Крістіна Потупчик, російська пропагандистка, санкції ЄС проти РФ, російська пропаганда Fullscreen
Російська пропагандистка Крістіна Потупчик потрапила під санкції ЄС

Також обмеження застосували проти колишнього гросмейстера Сергія Карякіна, який з 12 вересня 2024 року є сенатором Ради Федерації від незаконно анексованої "Республіки Крим", телеведучої-пропагандистки Юлії Барановської, директора стратегічних комунікацій "Ростеха" Віталія Бровка, очільника "Руху перших" Микити Нагорного, власника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, гендиректора концерну "Алмаз-Антей" Яна Новікова, голови ради директорів "Мечела" Ігоря Зюзіна, гендиректора "Інтер РАТ" Сергія Дрегваля та інших.

Загалом до 16-го пакету санкцій проти РФ увійшли 48 осіб і 35 організацій, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Варто зазначити, у квітні 2023 року Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії.

Нагадаємо, 24 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ, які торкнуться не лише росіян, але й китайських виробників військових компонентів.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з російською делегацією в Саудівській Аравії 18 лютого допустив зняття санкцій Сполучених Штатів з РФ після завершення війни.