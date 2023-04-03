"Пішов найчеснішим шляхом": комік Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії

За словами артиста, справедливість перемогла. Галустян відомий своїми висловлюваннями про Україну на підтримку війни і свого часу також очолив патріотичний рух "Юнармія", що спонсорується Кремлем.

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Російський шоумен Михайло Галустян набув громадянства Вірменії. Пішов найчеснішим і правильним шляхом, подав свої документи і, нарешті, отримав їх, заявив Галустян в інтерв'ю вірменському виданню News.am.

"По-перше, якщо вже так пішло, я змушений сказати, як є. Справедливість перемогла, я нарешті отримав громадянство Вірменії", — йдеться у публікації.

У минулі роки росіянин висловлювався про події, що відбувалися в Україні.

2014 року, коли РФ окупувала Кримський півострів, Михайло Галустян писав, що події в Україні, починаючи з Майдану, зрежисовані, і що в Україні йде, по суті, громадянська війна. Владу у Києві, стверджував він, захопили олігархи, готові танками тиснути на незгодних і розпалювати ненависть до росіян.

Через деякий час він очолив спонсорований Кремлем рух "Юнармія".

У лютому 2023 року влада Канади ввела проти артиста Галустяна санкції за підтримку російської агресії. Серед інших у списку опинилися співак Микола Басков, воєнізоване формування ПВК "Вагнер" та російські інформаційні ресурси — RT, "РІА Новини", "Україна.ру" та інші.

Нагадаємо, що тисячі росіян переїхали на Балі за час війни. Через такий наплив "релокантів" владі Індонезії довелося вдаватися до візових обмежень. З 2022 року 58 тисяч громадян РФ переїхали на Балі, коли було знято COVID-обмеження. Але українці, які перебувають тут, теж скаржаться, що їх зачіпає нова заборона на візи після прибуття.