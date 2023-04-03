"Пошел по самому честному пути": комик Михаил Галустян получил гражданство Армении

По словам артиста, справедливость восторжествовала. Галустян известен своими высказываниями об Украине в поддержку войны и в свое время также возглавил спонсируемое Кремлем патриотическое движение "Юнармия".

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Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении. Пошел по самому честному и правильному пути, подал свои документы и, наконец, получил их, заявил Галустян в интервью армянскому изданию News.am.

"Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-то получил гражданство Армении", — говорится в публикации.

В прежние годы россиянин высказывался о событиях, происходивших в Украине.

В 2014 году, когда РФ оккупировала Крымский полуостров, Михаил Галустян писал, что события в Украине, начиная с Майдана, срежиссированы, и что в Украине идет, по сути гражданская война. Власть в Киеве, утверждал он, захватили олигархи, готовые танками давить несогласных и разжигать ненависть к русским.

Спустя время он возглавил спонсируемое Кремлем движение "Юнармия".

В феврале 2023 года власти Канады ввели против артиста Галустяна санкции за поддержку российской агрессии. Среди прочих в списке оказались певец Николай Басков, военизированное формирование ЧВК "Вагнер" и российские информационные ресурсы RT, "РИА Новости", "Украина.ру" и прочие.

Напомним, что тысячи россиян переехали на Бали за время войны. Из-за такого наплыва релокантов властям Индонезии пришлось прибегать к визовым ограничениям. С 2022 года 58 тысяч граждан РФ переехали на Бали, когда были сняты COVID-ограничения. Но находящиеся здесь украинцы тоже жалуются, что их затрагивает новый запрет на визы по прибытии.