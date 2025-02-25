Пел "Я русский" в Мариуполе и Луганске: СБУ объявила подозрение российскому певцу "Шаману"

Российский певец-пропагандист Shaman регулярно дает концерты в поддержку режима Кремля и войны против Украины. Он неоднократно выступал на временно оккупированных территориях.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении 33-летнему российскому певцу-пропагандисту с псевдонимом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). По данным следствия, певец "Шаман" публично поддерживает войну РФ против Украины и распространяет кремлевскую пропаганду, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что исполнитель Shaman находится под контролем Кремля, публично поддерживает действия российских властей и прославляет лиц, участвующих в войне против Украины. В СБУ сообщают, что певец регулярно выступает на концертах и массовых акциях в поддержку оккупационных группировок и президента РФ Владимира Путина.

Российскому артисту заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины: отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информации. Статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения пропагандиста рашизма к ответственности", — отметили в СБУ.

Что известно о певце "Шамане"

В конце 2022 года певец Shaman записал видеообращение в поддержку российской армии, которая участвует во вторжении в Украину.

В январе 2023 года он выступал на концертах в поддержку режима Путина в Мариуполе и Луганске, а в феврале посещал временно захваченные части территории левобережья Херсонщины.

В апреле 2023 года Shaman выпустил Z-патриотический клип на песню "Мы". В нем он пел на Красной площади в Москве с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии в цветах флага РФ. Российские пропагандисты обвинили Дронова в том, что он "косплеит" сторонников Гитлера.

4 ноября 2023 года Shaman нажал "красную кнопку" в чемодане на концерте во время исполнения песни "Я русский".

В марте 2024 года "Шаман" разозлил россиян, выпустив клип о теракте в "Крокусе". Земляки обвинили его в "хайпе" на трагедии.

Напомним, 24 февраля Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против РФ, в который попал российский комик-пропагандист Михаил Галустян.

12 февраля глава СБУ Малюк лично задержал агента ФСБ, который с 2016 года возглавлял штаб Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.