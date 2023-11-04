Певец Shaman под песню "Я — русский" нажал "красную кнопку" (видео)
"Перформанс" российского певца транслировался на главном телеканале РФ "Первый HD".
Российский певец Shaman во время концерта и исполнения песни "Я русский" нажал на символическую "красную кнопку" в черном чемодане. Об этом сообщает Telegram-канал "Мышеловка".
На кадрах видно, как 31-летний певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Shaman, подходит к мужчине в черном костюме, который держит в руках чемодан и демонстрирует в нем красную кнопку. Далее Дронов жмет на "пуск" и зал "взрывается" овациями под пуски фейерверков.
Все это транслируется на главном российском телеканале "Первый HD".
Shaman и перформанс с "ядерной кнопкой": что известно
Подобный перформанс Shaman проводил и раньше. По словам российского издания "Popcake", на концерте в Новомосковске 30 июля исполнитель появился перед сотнями зрителей на вертолете, облетев весь стадион и приземлившись под возгласы фанатов.
"В течение долгого времени народ наблюдал за таинственной персоной: засекреченный человек с чемоданом с изображением российского флага", — говорится в сообщении.
Когда на экране начался обратный отсчет, мужчина с чемоданом поднялся на сцену и "рассекретил его содержимое".
"В тот момент, когда на таймере осталось 10 секунд, мужчина открыл чемодан, продемонстрировав красную кнопку и нажал ее. За феерическим перформансом был невероятный фейерверк в цветах триколора", — добавляют росСМИ.
Напомним, 20 апреля в YouTube появился очередной Z-патриотический клип Ярослава Дронова на песню "Мы". В нем Shaman позирует на Красной площади с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России.
Также напомним, что в январе текущего года сообщалось, российский пропагандистский певец Shaman посетил оккупированный Мариуполь, где выступил перед украинскими детьми. На опубликованном видео было видно, что детей нарядили в форму российской молодежной милиарной организации "Юнармия".