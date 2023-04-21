Высмеяли даже пропагандисты РФ: певец Shaman угодил в скандал из-за нового клипа (видео)

Россияне обратили внимание, что Дронов выдал свое творение в день рождения Адольфа Гитлера и назвали его образ "косплеем" на сторонников диктатора.

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31-летний российский певец Ярослав Доронов, известный под творческим псевдонимом Shaman, выпустил очередной Z-патриотический клип на песню "Мы". Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube 20 апреля.

В своем клипе Дронов позирует на Красной площади с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистиеческой партии, только вместо свастики там изображен флаг России.

Примечательно, что россияне высмеяли клип певца. Видео не понравилось даже пропагандистам — Доронова обвинили в том, что он изображает нациста в образе российского патриота.

В частности, бывший регионал Олег Царев, который проживает в России и является активным сторонником войны в Украине написал в своем Twitter-аккануте, что SHAMAN "косплеит" сторонников Гитлера.

"Проблема системы в том, что русских патриотов изображают не патриоты за деньги. А они как понимают, так и делают. Других для нас нет. Хорошо, что не "зиганул" в конце", — написал Царев.

Напомним, 17 апреля российский певец Никита Джигурда заявил, что представители СБУ якобы предлагали ему стать кандидатом в президенты Украины. По его словам, с ним говорили люди из окружения бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Также напомним, в январе текущего года сообщалось, российский пропагандистский певец Shaman посетил оккупированный Мариуполь, где выступил перед украинскими детьми. На опубликованном видео было видно, что детей нарядили в форму российской молодежной милиарной организации "Юнармия".