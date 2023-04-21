Висміяли навіть пропагандисти РФ: співак Shaman потрапив у скандал через новий кліп (відео)

Росіяни звернули увагу, що Дронов видав свій витвір у день народження Адольфа Гітлера та назвали його образ "косплеєм" на прихильників диктатора.

Related video

31-річний співак Ярослав Доронов, відомий під творчим псевдонімом Shaman, випустив черговий Z-патріотичний кліп на пісню "Ми". Відповідне відео було опубліковано на відеохостингу YouTube 20 квітня.

У своєму кліпі Дронов позує на Червоній площі з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

Цікаво, що росіяни висміяли кліп співака. Відео не сподобалося навіть пропагандистам — Доронова звинуватили у тому, що він зображує нациста в образі російського патріота.

Зокрема, колишній регіонал Олег Царьов, який проживає в Росії і є активним прихильником війни в Україні, написав у своєму Twitter-аккануті, що SHAMAN "косплеїть" прихильників Гітлера.

"Проблема системи в тому, що російських патріотів зображують не патріоти за гроші. А вони як розуміють, так і роблять. Інших для нас немає. Добре, що не "зігонув" наприкінці", — написав Царьов.

Нагадаємо, 17 квітня російський співак Микита Джигурда заявив, що представники СБУ нібито пропонували стати кандидатом у президенти України. За його словами, з ним розмовляли люди з оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Також нагадаємо, що в січні поточного року повідомлялося, російський пропагандистський співак Shaman відвідав окупований Маріуполь, де виступив перед українськими дітьми. На опублікованому відео було видно, що дітей нарядили у форму російської молодіжної міліарної організації "Юнармія".