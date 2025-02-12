Возглавлял штаб Антитеррористического центра: глава СБУ Малюк лично задержал агента ФСБ

Украинские силовики использовали агента ФСБ для дезинформации. Всего СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

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В среду, 12 февраля, Служба безопасности разоблачила "крысу" в своих рядах. Топ-руководитель СБУ, который с 2016 года возглавлял штаб Антитеррористического центра СБ Украины, был шпионом России, сообщили в украинской спецслужбе.

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Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, во время разработки и многоходовой реализации спецоперации, СБУ использовала все возможные гласные и негласные формы и методы деятельности и широкую палитру оперативно-технических мероприятий.

За счет шифрованных программных закладок специалисты спецслужбы проникли в мобильные терминалы и компьютеры предателя, документируя сбор и передачу соответствующей информации врагу. Кроме того, таким образом СБУ длительное время передавала ФСБ РФ дезинформацию. В общем СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

Отмечается, что Василий Малюк лично задерживал предателя. Обо всех этапах спецоперации руководитель ведомства напрямую докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

Как отмечается, о деталях спецоперации СБУ сообщит в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году сотрудники Службы безопасности вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который на тот момент возглавлял ОСУВ "Хортица", задержали подполковника из Волынской области. Предатель работал на врага за "идею", не получая денежного вознаграждения.

Также Фокус писал, что Служба безопасности задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.