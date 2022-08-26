Предатель среди своих: СБУ задержала руководителя Института подготовки кадров собственной службы (фото)

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Все обстоятельства устанавливаются.

Служба безопасности Украины задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правонарушителя взяли под стражу.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям", — проинформировали в СБУ.

[ + – ] СБУ задержала руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Ранее мы сообщали, что в первые дни полномасштабной войны в Киеве действовала сеть агентов России, которая координировала наступление войск РФ на столицу, Службе безопасности Украины удалось обезвредить группировку, ее членами оказались жители Киева возрастом 35-45 лет.

Напомним, что Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области задержала агента главного управления генштаба ВС РФ.

Также мы писали, что СБУ предотвратила планы Федеральной службы безопасности РФ в организации провокаций ко Дню Независимости. Российские силовики пыталась организовать постановочные "акции протеста" с критикой военного руководства.