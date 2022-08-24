СБУ помешала ФСБ РФ организовать постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости (видео)

По информации СБУ, ФСБ РФ планировала использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Полтавской и Житомирской областях.

Служба безопасности Украины предотвратила планы Федеральной службы безопасности РФ в организации провокаций ко Дню Независимости. Российские силовики пыталась организовать постановочные "акции протеста" с критикой военного руководства. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что украинская спецслужба помешали ФСБ РФ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Полтавской и Житомирской областях перед Днем Независимости Украины. По их задумке, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать украинское военное руководство, а организаторы снимать это на видео.

Это нужно для того, чтобы создать нужную картинку для российской пропаганды. Организаторами "акции протеста" должны были стать участники общественной организации "Журналисты Стремоусова".

Лидером этой ГО является коллаборант Кирилл Стремоусов, который является замглавы оккупационной военно-гражданской администрации в Херсоне.

Напомним, 10 августа СМИ сообщали, что в Киеве готовят провокацию против нардепов на День Независимости. По информации журналистов, россияне планировали организовать "акцию протеста" под стенами парламента. Подготовленная группа граждан потребует отправить депутатов и членов их семей в зону боевых действий.

23 августа посольство США в Украине призвало своих граждан покинуть страну. Госдеп располагает информацией о том, что РФ активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.