СБУ завадила ФСБ РФ організувати постановочні акції протесту до Дня Незалежності (відео)

За інформацією СБУ, ФСБ РФ планувала використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Полтавській і Житомирській областях.

Служба безпеки України запобігла планам Федеральної служби безпеки РФ в організації провокацій до Дня Незалежності. Російські силовики намагалися організувати постановочні "акції протесту" з критикою військового керівництва. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Повідомляється, що українська спецслужба завадила ФСБ РФ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Полтавській і Житомирській областях перед Днем Незалежності України. За їхнім задумом, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати українське військове керівництво, а організатори знімати це на відео.

Це потрібно для того, щоб створити потрібну картинку для пропаганди. Організаторами "акції протесту" мали стати учасники громадської організації "Журналісти Стремоусова".

Лідером цієї ГО є колаборант Кирило Стремоусов, який є заступником голови окупаційної військово-цивільної адміністрації в Херсоні.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомляли, що в Києві готують провокацію проти нардепів на День Незалежності. За інформацією журналістів, росіяни планували організувати "акцію протесту" під стінами парламенту. Підготовлена група громадян вимагатиме відправити депутатів і членів їхніх сімей до зони бойових дій.

23 серпня посольство США в Україні закликало своїх громадян залишити країну. Держдеп має інформацію про те, що РФ активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.