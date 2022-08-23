Держдепартамент Сполучених Штатів має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.

Посольство США в Києві закликало американських громадян залишити Україну через посилену загрозу ракетних ударів по території країни. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

Дипломати повідомили, що Держдепартамент Сполучених Штатів має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.

"Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США покинути Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", — заявили в американському посольстві.

У відомстві зазначили, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, а умови можуть погіршитися без попередження. Тому американці мають зберігати пильність.

Нагадаємо, 22 серпня в американській розвідці заявляли, що Росія збирається вдарити по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями. ЗС РФ навмисно збирається атакувати ракетами мирних українців. Однак обстрілів можуть зазнати й будівлі державних органів.

Фокус розбирався, до чого готуватися українцям 23-24 серпня. На території Харківської області в ці дні продовжили комендантську годину, а в Києві заборонили масові заходи через загрози з боку РФ перед Днем Незалежності України.