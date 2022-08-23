Госдепартамент Соединенных Штатов располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину из-за усиленной угрозы ракетных ударов по территории страны. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

Дипломаты сообщили, что Госдепартамент Соединенных Штатов располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

"Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", — заявили в американском посольстве.

В ведомстве отметили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, а условия могут ухудшиться без предупреждения. Поэтому американцы должны сохранять бдительность.

Напомним, 22 августа в американской разведке заявляли, что Россия собирается ударить по гражданским объектам в Украине в ближайшие дни. ВС РФ намеренно собирается атаковать ракетами мирных украинцев. Однако обстрелам могут подвергнуться и здания государственных органов.

Фокус разбирался, к чему готовится украинцам 23-24 августа. На территории Харьковской области в эти дни продлили комендантский час, а в Киеве запретили массовые мероприятия из-за угроз со стороны РФ перед Днем Независимости Украины.