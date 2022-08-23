Россия собирается ударить по гражданским объектам в Украине в ближайшие дни, - Reuters

Американская разведка передала журналистам, что РФ намеренно собирается атаковать ракетами мирных украинцев. Однако обстрелам могут подвергнуться и здания государственных органов.

Войска РФ в ближайшее время собираются нанести ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Более того, среди целей также есть и государственные объекты. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на разведку США.

Сообщается, что в наибольшей опасности будут именно мирные жители Украины. Источник заявил, что в Штатах обеспокоены тем, что Россия сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуры в Украине, подвергая риску жизни мирных людей.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Отметим, что президент Украины не так давно подписал закон о постройках бомбоубежищ в новостройках. Согласно ему, на уровне документации планирование и застройка должны содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты. Речь идет о планах развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.

Фокус в одном материале собрал информацию о том, как страна отметит важнейший государственный праздник в ожидании военных провокаций Кремля. По данным МВД, 24 августа не стоит ожидать штурма Киева, однако гражданам необходимо быть осторожными.

Также сообщалось, что Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине. Также президент поблагодарил партнеров по всему миру, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

Еще напомним, что Арестович заявил, что Украине со стороны Беларуси реально угрожают ракетные комплексы. Поскольку армия Беларуси не хочет идти и убивать украинцев, она может саботировать преступные указы.