Украине со стороны Беларуси реально угрожают ракетные комплексы, — Арестович (видео)

По словам советника ОП, поскольку армия Беларуси не хочет идти воевать с украинцами, она может саботировать преступные указы руководства страны.

Белорусская армия не хочет воевать против Украины. Однако угроза со стороны соседнего государства есть — это ракетные обстрелы, считает советник Офиса президента Алексей Арестович.

Поскольку армия Беларуси не хочет идти и убивать украинцев, она может саботировать преступные указы.

"Украине со стороны Беларуси реально угрожают ракетные комплексы. Они уже били по нам и могут снова ударить. Но там что-то произошло. Белорусская армия не хочет воевать против Украины. Там происходят сложные процессы, целью которых является саботаж. Они могут наступать в том случае, если их окружит российская армия и силой заведет на территорию Украины. Но это должна быть огромная наступательная группировка, которая сможет погнать белорусов на войну", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович рассказал об угрозе со стороны Беларуси

Ранее мы сообщали, что в Беларуси расширяют военный аэродром в 60 км от Ровенской области. По данным журналистов, расширение территории происходит по заказу России. Там планируется разместить семьи российских военных.

Напомним, что в ВСУ не исключают к 24 августа массированные удары из Беларуси. По данным командования, Россия также сосредоточила вокруг Украины почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов.

Также мы писали, что Россия доставила в белорусский Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400. Боеприпасы для комплексов могли доставить на аэродром в Зябровке, с которого ВС РФ уже обстреливали территорию Украины.