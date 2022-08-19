В Беларуси расширяют военный аэродром в 60 км от Ровенской области, – СМИ (фото)

По данным журналистов, расширение территории происходит по заказу России. Там планируется разместить семьи российских военных.

На аэродроме в Лунинцах активно расширяют территорию для строительства военных объектов на нем. Об этом сообщает "Радио Свобода" белорусской редакции.

Военный аэродром активно расширяют — расчищают территорию вокруг взлетно-посадочной полосы, территорию для строительства объектов инфраструктуры. На полигоне практически нет вооружения — были обнаружены несколько С-300 или С-400, а также пару вертолетов.

[ + – ] Военный город в Ленинцах по состоянию на 7 августа

В военном городке рядом с взлетной полосой провели реновацию всех административных зданий. Авторы отмечают, что на одном из спутниковых снимков видно нечто похожее на военные казармы, которые в два раза больше, чем есть сейчас. Источники журналистов сообщили, что в райсовет Ленинцев поступила задача соорудить жилье для семей российский военных, которые там будут проживать.

[ + – ] Склад ГСМ также расширяется

На третьем снимке видно, что масштабы стройки действительно велики. Видна заливка фундаментов как минимум 10 зданий Параллельно ведутся работы по прокалыванию необходимых коммуникаций. Однако на данный момент невозможно установить, для каких целей их возводят.

[ + – ] На снимках видно около 10 фундаментов для будущих зданий

Вместе.с тем в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" отмечают, что территория там имеет повышенный радиоактивный фон. Бывший научный сотрудник Академии наук Беларуси Сергей Бесараб отметил, что Лунинец находится в зоне с плотностью загрязнения 0,5-1 Кюри на квадратный километр. Древесина там содержит превышение Цезия-137.

[ + – ] Аэродром находится в загрязненной зоне

По прямой от аэродрома до украинской территории около 60 км.

Напомним, по данным украинского Генштаба, больше 10 тысяч белорусов согласилось воевать против Украины из-за материальной выгоды.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила в Калининградскую область МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами.