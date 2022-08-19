У Білорусі розширюють військовий аеродром за 60 км від Рівненської області, – ЗМІ (фото)

За даними журналістів, розширення території відбувається на замовлення Росії. Там планують розмістити сім'ї російських військових.

На аеродромі Лунинці активно розширюють територію для будівництва військових об'єктів на ньому. Про це повідомляє "Радіо Свобода" білоруської редакції.

Військовий аеродром активно розширюють — розчищають територію навколо злітно-посадкової смуги, територію для будівництва об'єктів інфраструктури. На полігоні практично немає озброєння — було виявлено кілька С-300 або С-400, а також кілька вертольотів.

[ + – ] Військове місто у Лунинцях станом на 7 серпня

У військовому містечку поряд із злітною смугою провели реновацію всіх адміністративних будівель. Автори зазначають, що на одному із супутникових знімків видно щось схоже на військові казарми, які вдвічі більші, ніж зараз. Джерела журналістів повідомили, що до райради Лунинців надійшло завдання спорудити житло для сімей російських військових, які там проживатимуть.

[ + – ] Склад ПММ також розширюється

На третьому знімку видно, що масштаби будівництва справді великі. Видно заливання фундаментів як мінімум 10 будівель. Паралельно ведуться роботи з проведення необхідних комунікацій. Однак наразі неможливо встановити, для яких цілей їх зводять.

[ + – ] На знімках видно близько 10 фундаментів для майбутніх будівель

Водночас у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зазначають, що територія там має підвищений радіоактивний фон. Колишній науковий співробітник Академії наук Білорусі Сергій Бесараб зазначив, що Лунинець знаходиться у зоні із щільністю забруднення 0,5-1 Кюрі на квадратний кілометр. Деревина там містить перевищення Цезію-137.

[ + – ] Аеродром знаходиться у забрудненій зоні

По прямій від аеродрому до української території близько 60 км.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, понад 10 тисяч білорусів погодилося воювати проти України через матеріальну вигоду.

Раніше повідомлялося, що РФ перекинула до Калінінградської області МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами.