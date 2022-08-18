Ближче до Європи: РФ перекинула винищувачі МіГ-31 з "Кинжалами" під Калінінград

Літаки цілодобово чергуватимуть на аеродромі Чкаловськ із гіперзвуковими ракетами на борту. Фінляндія помітила вторгнення двох винищувачів у її повітряний простір.

Російські військові перекинули 3 літаки МіГ-31І з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" на аеродром Чкаловськ у Калінінградській області. Про це пише російське агентство ТАСС із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Маневри здійснили у межах додаткових заходів стратегічного стримування, зазначили військові чиновники.

Літак відпрацював взаємодію з винищувальною авіацією 6-ї армії ВПС РФ, протиповітряної оборони та морською авіацією Балтійського флоту.

МіГ-31І цілодобово чергуватимуть на аеродромі з гіперзвуковим комплексом "Кинжал", підсумувало російське Міноборони.

Заступник головнокомандувача військово-космічними силами Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов підтвердив використання російськими військовими ракет "Кинжал" для стрільби по Україні.

Літаки МіГ-31 залетіли до Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що 2 російські винищувачі типу МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору у Фінській затоці біля Порвоо, поряд зі столицею Гельсінкі.

Літаки пролетіли на висоті 1 кілометр і попрямували на захід. ВПС Фінляндії підняли повітря авіацію, щоб ідентифікувати порушників.

Фінські прикордонники почали розслідувати справу. У Міністерстві нагадали, що у травні цього року російський транспортний вертоліт МІ-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії. Гелікоптер вторгся на територію Фінляндії на кілька сотень метрів.

"Кинжал" — це комплекс із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами, які вражають цілі на відстані до 3 000 кілометрів. Швидкість польоту снаряда — до 12 тисяч кілометрів на годину. Українські ППО не можуть ефективно виявляти та знищувати ці ракети. Основний носій "Кинджала" — винищувач МіГ-31, бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Фокус раніше писав про обстріл ЗС РФ військових об'єктів на Вінниччині 7 серпня гіперзвуковими ракетами Х-47М "Кинжал". Загарбники використовують цей тип ракет для обстрілу важливих цілей.

Вперше росіяни вдарили ракетами "Кинжал" 19 березня по підземному складу боєприпасів в Івано-Франківській області.