США підтвердили застосування гіперзвукової ракети під час удару по Івано-Франківщині, — CNN

Мета удару — сигнал Заходу, який демонструє російські можливості та тестування нової зброї. Це перше бойове застосування ракет "Кинджал".

Офіційні особи США підтвердили удар гіперзвуковою ракетою по складу боєприпасів в Івано-Франківській області. Про це повідомляє CNN.

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Ймовірна мета запусків — тестування нової зброї, а також сигнал Заходу про можливості російської військової техніки.

Учора, 19 березня, в Міноборони РФ заявили про завдання удару по селу Делятин в Івано-Франківській області. Заявляли, що запустили гіперзвукові ракети "Кинджал" — по підземному складу боєприпасів.

Особливість гіперзвукової зброї полягає в особливій траєкторії та швидкості переміщення понад 5 махів (понад 6 000 км/год). На відміну від балістичних ракет, гіперзвукові рухаються низькою траєкторією, а не великою дугою. Також вони здатні маневрувати та ухилятися від систем протиракетної оборони.

Як заявило джерело в уряді, США змогли відстежувати пуски ракет і весь їхній шлях у режимі реального часу.

"Кинджал" — це гіперзвукова ракета, прийнята на озброєння ЗС РФ у 2018 році. Зброя здатна вражати ціль на дистанції понад 2 000 км, а заявлена максимальна швидкість становить 10-12 махів (до 14 688 км/год). Маса бойової частини ракети становить 500 кг.

Нагадаємо, 19 березня РФ завдала удару по складу боєприпасів під Івано-Франківськом.

Того ж дня, 19 березня, керівник Приморсько-Охтарського району Максим Бондаренко повідомив, що українські військові вбили російського майора Сергія Волинця. Під його керівництвом російські пілоти завдавали авіаудари на всій території України.