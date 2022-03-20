США подтвердили применение гиперзвуковой ракеты во время удара по Ивано-Франковщине, — CNN

Цель удара — сигнал Западу, демонстрирующий российские возможности и тестирование нового оружия. Это первое боевое применение ракет "Кинжал".

Официальные лица США подтвердили удар гиперзвуковой ракетой по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает CNN.

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Вероятная цель запусков — тестирование нового оружия, а также сигнал Западу о возможностях российской военной техники.

Вчера, 19 марта, в Минобороны РФ заявили о нанесении удара по селу Делятин в Ивано-Франковской области. Заявлялось, что были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" — по подземному складу боеприпасов.

Особенность гиперзвукового оружия заключается в особой траектории и скорости перемещения свыше 5 Махов (свыше 6000 км/ч). В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковые двигаются по низкой траектории, а не по большой дуге. Также они способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Как заявил источник в правительстве, США смогли отслеживать пуски ракет и весь их путь в режиме реального времени.

"Кинжал" — это гиперзвуковая ракета, принятая на вооружение ВС РФ в 2018 году. Оружие способно поражать цель на дистанции свыше 2000 км, а заявленная максимальная скорость составляет 10-12 Махов (до 14 688 км/ч). Масса боевой части ракеты составляет 500 кг.

Напомним, 19 марта РФ нанесла удар по складу боеприпасов под Ивано-Франковском.

В тот же день, 19 марта руководитель Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил, что украинские военные убили российского майора Сергея Волынца. Под его руководством российские пилоты наносили авиаудары по всей территории Украины.