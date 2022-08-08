РФ обстріляла військові об'єкти у Вінницькій області новітніми гіперзвуковими ракетами "Кинжал"

Удар стався 7 серпня, у Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що ЗС РФ використовують ракети такого типу для обстрілу надзвичайно важливих цілей.

Російські війська обстріляли військові об'єкти у Вінницькій області 7 серпня за допомогою новітніх гіперзвукових ракет повітряного базування Х-47М "Кинжал". Про це розповіли в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія завдавала ударів такими ракетами лише кілька разів. Їх ЗС РФ використовують для обстрілу надзвичайно важливих цілей.

Що відомо про ракети "Кинжал"?

У командуванні розповіли, що основним носієм ракет "Кинжал" є винищувач МіГ-31, також можуть використовуватися бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це новий тип ракет, який перебуває на озброєнні Росії. У ЗСУ зазначають, що їх було випущено лише кілька десятків після взяття на озброєння у 2018 році. Бойова частина ракети становить 500 кг, а її швидкість — понад 12 000 км/год.

"Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході ціль балістичної траєкторії може розвивати швидкість майже 12 тис. км/год", — повідомили у відомстві.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснили також причину збою системи оповіщення про загрозу ракетних ударів. Це пов'язано з тим, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявними засобам протиповітряної оборони в ЗСУ ефективно фіксувати та знищувати її.

Нагадаємо, 7 серпня по всій Україні пролунали вибухи. Увечері 7 серпня у Вінницькій області пролунали три вибухи. Як розповіли у Повітряних силах України, ракетний удар припав по військових об'єктах у регіоні. Унаслідок атаки є постраждалі.

Уперше запуск такого типу ракети було зафіксовано 19 березня. Удару було завдано по складу боєприпасів під Івано-Франківськом. Тоді в США заявляли, що ціль удару — сигнал Заходу, який демонструє російські можливості та тестування нової зброї.