РФ обстреляла военные объекты в Винницкой области новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Удар произошел 7 августа, в Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что ВС РФ используют ракеты такого типа для обстрела чрезвычайно важных целей.

Российские войска обстреляли военные объекты в Винницкой области 7 августа с помощью новейших гиперзвуковых ракет воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Об этом рассказали в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия наносила удары такими ракетами лишь несколько раз. Их ВС РФ используют для обстрела чрезвычайно важных целей.

Что известно о ракетах "Кинжал"?

В командовании рассказали, что основным носителем ракет "Кинжал" является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Это новейший тип ракет, который находится на вооружении России. В ВСУ отмечают, что их были выпущено всего несколько десятков после принятия на вооружение в 2018 году. Боевая часть ракеты составляет 500 кг, а ее скорость — более 12000 км/ч.

"После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", — сообщили в ведомстве.

В Командовании Воздушных сил ВСУ также объяснили причину сбоя системы оповещения об угрозе ракетных ударов. Это связанно с тем, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны в ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее.

Напомним, 7 августа по всей Украине прозвучали взрывы. Вечером 7 августа в Винницкой области прозвучали три взрыва. Как рассказали в Воздушных силах Украины, ракетный удар пришелся по военным объектам в регионе. В результате атаки есть пострадавшие.

Впервые запуск такого типа ракеты был зафиксирован 19 марта. Удар был нанесен по складу боеприпасов под Ивано-Франковском. Тогда в США заявляли, что цель удара — сигнал Западу, демонстрирующий российские возможности и тестирование нового оружия