По всей Украине прозвучали взрывы: сообщения идут из Винницы, Кременчуга, Полтавы

Вечером в воскресенье, 7 августа, очевидцы сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах Украины. Предположительно это Россия нанесла массовые ракетные удары.

Вечером 7 августа в Винницкой области прозвучали три взрыва, которые могут быть последствием попадания российских ракет. Об этом сообщили представители Винницкого областного Совета на официальном канале в Телеграме.

"165 день противостояния – воздушная тревога. В Винницкой области слышно было три взрыва. Информация проверяется", — говорится в сообщении.

О звуках, похожих на взрывы, также написал городской глава Винницы Сергей Моргунов.

"В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы. Ждем официальной информации", — написал Моргунов.

Он также добавил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировали.

Кроме того, взрывы прозвучали и в Кременчуге Полтавской области. Это подтвердил городской глава Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию", — написал Малецкий на странице в Facebook.

Кроме этого, подписчики Телеграм-канала "Оперативний ЗСУ Chat" сообщили, что слышали звуки, "похожие на хлопки", в Черкассах и Кропивницком. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, несколькими днями ранее стратегическая авиация РФ ударила по военному объекту во Львовской области. В командовании Воздушных сил заявили, что россияне выпустили восемь ракет. Семь из них удалось сбить, одна ракета попала в зенитный ракетный комплекс.

Кроме того, в последний день июля в Одессе до сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы. Очевидцы сообщили, что в области в небо поднялся черный дым.