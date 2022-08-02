Стратегическая авиация РФ ударила по военному объекту во Львовской области (видео)

В командовании Воздушных сил заявили, что россияне выпустили восемь ракет. Семь из них удалось сбить, одна ракета попала в зенитный ракетный комплекс.

2 августа около 17:00 российская авиация нанесла ракетные удары по территории Украины со стороны Каспийского моря, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Использовались стратегические бомбардировщики Ту-160 или Ту-95. Всего выпущено восемь ракет класса Х-101 или Х-555, — сказал Игнат. — Ракеты летели в направлении южной, центральной и западной Украины. Семь из восьми ракет было уничтожено нашей противовоздушной обороной: шесть ракет уничтожили зенитно-ракетные войска и одну — авиация Воздушных сил".

По словам спикера, одной российской ракете удалось поразить военный объект во Львовской области — зенитный ракетный комплекс. Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие и какие убытки нанес ракетный удар.

Глава Львовской областной военной администрации Михаил Козицкий заявил о том, что во время воздушной тревоги в Червоноградском районе на территории военного объекта произошло два взрыва.

"Масштабы разрушений еще не устанавливают, — сказал он. — Пострадавших во Львовской области по состоянию на данный момент нет".

Напомним, 31 июля на окраине Одессы прозвучало два взрыва, прежде чем включился сигнал воздушной тревоги. В местных пабликах сообщили, что одну российскую ракету удалось сбить, еще одна взорвалась на окраине города.

26 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в частности, с привлечением самолетов. Удар пришелся на Одесскую и Николаевскую области.