Стратегічна авіація РФ вдарила по військовому об'єкту у Львівській області (відео)

У командуванні Повітряних сил заявили, що росіяни випустили вісім ракет. Сім із них вдалося збити, одна ракета поцілила у зенітний ракетний комплекс.

2 серпня близько 17:00 російська авіація завдала ракетних ударів по території України з боку Каспійського моря, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Використовувалися стратегічні бомбардувальники Ту-160 або Ту-95. Усього випущено вісім ракет класу Х-101 або Х-555, — сказав Ігнат. — Ракети летіли у напрямку південної, центральної та західної України. Сім із восьми ракет було знищено нашою протиповітряною обороною: шість ракет знищили зенітно-ракетні війська, одну — авіація Повітряних сил".

За словами речника, одній російській ракеті вдалося уразити військовий об'єкт у Львівській області — зенітний ракетний комплекс. Наразі з'ясовується, чи є постраждалі та які збитки завдав ракетний удар.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Михайло Козицький заявив про те, що під час повітряної тривоги у Червоноградському районі на території військового об'єкту сталося два вибухи.

"Масштаби руйнувань ще не встановлюють, — сказав він. — Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає".

Нагадаємо, 31 липня на околиці Одеси пролунало два вибухи, перш ніж увімкнувся сигнал повітряної тривоги. У місцевих пабліках повідомили, що одну російську ракету вдалося збити, ще одна вибухнула на околиці міста.

26 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по півдню України, зокрема, із залученням літаків. Удар припав на Одеську та Миколаївську області.