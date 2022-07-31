В Одесі до сигналу повітряної тривоги пролунали вибухи

Очевидці повідомляють, що в області у небо здійнявся чорний дим.

На околиці Одеси пролунало два вибухи, перш ніж увімкнувся сигнал повітряної тривоги. Місцеві пабліки пишуть, що одна ворожа ракета була збита, а одна вдарила на околиці міста. Одеська районна державна адміністрація повідомляє, що ракета потрапила в кар'єр.

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Невідомо, чи є жертви обстрілу ЗС РФ. Але очевидці у соцмережах підтверджують принаймні один приліт. Також стверджується, що одна ворожа ракета була збита.

Ймовірно, російські військові взялися обстрілювати Одесу з території тимчасово окупованого Кримського півострова надзвуковими ракетами "Онікс". Вони часто досягають цілі швидше, ніж спрацьовує сигнал повітряної тривоги. Так, повітряна тривога на Одещині почалася о 17:34, а перед цим прогриміли щонайменше два вибухи.

[ + – ] Було завдано ракетного удару по Одесі.

Одеська районна державна адміністрація повідомляє, що ракета поцілила в кар'єр на околиці міста. Чи є жертви — поки що не повідомляється.

Очевидці вибуху повідомляють, що вибух було добре чутно і в самій Одесі.

"Тривоги не було і тут раптово рвонуло. Все буквально почало ходити ходуном. Це було так потужно, що у нашої машини на ходу спрацювала сигналізація. Люди на вулиці падали на асфальт, шукали укриття", — розповіла одеситка Анастасія про момент ракетного удару.

Вона з чоловіком також кинули машину і побігли до укриття.

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги. А ЗСУ попереджають про високу ймовірність ракетних обстрілів. У Чорному морі біля кримського узбережжя маневрують сімнадцять російських кораблів та катерів. Серед них є шість носіїв крилатих ракет "Калібр" (44 ракети), а також чотири великі десантні кораблі.