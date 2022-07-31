В Одессе до сигнала воздушной тревоги прозвучали взрывы

Очевидцы сообщают, что в области в небо поднялся черный дым.

На окраине Одессы прозвучало два взрыва, прежде, чем включился сигнал воздушной тревоги. Местные паблики пишут, что одна вражеская ракета была сбита, а одна ударила на окраине города. Одесская районная государственная администрация сообщает, что ракета попала в карьер.

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Неизвестно, есть ли жертвы обстрела ВС РФ. Но очевидцы в соцсетях подтверждают по крайней мере один прилет. Также утверждается, что одна вражеская ракеты была сбита.

Вероятно, российские военные принялись обстреливать Одессу с территории временно оккупированного Крымского полуострова сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Он зачастую достигают цели быстрее, чем срабатывает сигнал воздушной тревоги. Так, воздушная тревога в Одесской области началась в 17:34, а перед этим прогремели по меньшей мере два взрыва.

[ + – ] Был нанесен ракетный удар по Одессе

Одесская районная государственная администрация сообщает, что ракета попала в карьер на окраине города. Есть ли жертвы – пока не сообщается.

Очевидцы взрыва сообщают, что взрыв был хорошо слышен и в самой Одессе.

"Тревоги не было и тут внезапно рвануло. Все буквально начало ходить ходуном. Это было так мощно, что у нашей машины на ходу сработала сигнализация. Люди на улице падали на асфальт, искали укрытие", — рассказала одесситка Анастасия про момент ракетного удара.

Она с мужем также бросили машину и побежали в укрытие.

Местных жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги. А ВСУ предупреждают о высокой вероятности ракетных обстрелов. В Черном море у крымского побережья маневрируют семнадцать российских кораблей и катеров. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет "Калибр" (44 ракеты), а также четыре больших десантных корабля.